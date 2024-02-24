Акція на підтримку України в Чехії

24 лютого тисячі людей зібралися на Староміській площі Праги, щоб підтримати боротьбу України проти російської агресії, повідомляють Ceske Noviny.

Вступне слово до учасників мирної акції надали президенту Чехії Петеру Павелу. Також організатори анонсували відеозвернення українського президента Володимира Зеленського і першої леді Олени Зеленської.

Учасники акції вийшли з прапорами України, Євросоюзу і НАТО, а також транспаранти на підтримку Києва. Вони скандували гасла "Росія – терористична держава", «Слава Україні - Героям слава!" та "Хай живе Чехія".

Фото: Alena Roreitnerova Акція в Празі на підтримку України

Фото: Alena Roreitnerova Акція у Празі на підтримку України

На плакатах були заклики дати Україні більше зброї та зупинити роійського диктатора: "Зупиніть Путіна, зупиніть війну", "Росія катує та вбиває", "Більше зброї для України" та "Війна ближча, ніж здається".

Перед учасниками акції до слова запросили людей, які займаються організацією допомоги Україні. Завершиться захід читанням маніфесту "Пам'ять нації" у формі звернення до європейських лідерів дотриматися своїх обіцянок щодо підтримки Києва.