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Переможець парламентських виборів у Нідерландах раптом висловився на підтримку військової допомоги Україні

Вілдерс назвав війну Росії проти нашої держави "незаконною і варварською".

Переможець парламентських виборів у Нідерландах раптом висловився на підтримку військової допомоги Україні
Ґерт Вілдерс
Фото: скриншот відео

Лідер ультраправих, які перемогли на минулих парламентських виборах у Нідерландах Ґерт Вілдерс дав зрозуміти, що готовий розглянути питання про майбутню військову допомогу Україні, передає Reuters.

Вілдерс прагне очолити новий уряд і вже декілька місяців заявляв, що Нідерланди мають припинити постачання зброї нашій державі, бо це необхідно Амстердаму для захисту.

Нідерланди були одним із провідних донорів військової допомоги Україні: очікується, що до кінця цього року їхні загальні витрати перевищать 4,5 мільярда євро.

Опір Вілдерса військовій допомозі Києву став однією з перепон, які заважають йому сформувати коаліційний уряд протягом трьох місяців після перемоги на виборах. Нині ж заява ультраправого політика зазвучала по-іншому: Вілдерс наголосив, що його політсила "підтримує Україну і готова говорити про будь-який вид допомоги".

Політик також назвав війну Росії проти України "незаконною в варварською". Водночас Вілдерс виступив проти того, аби нинішній уряд Нідерландів підписував 10-річну угоду з Україною.

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