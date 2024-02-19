Переможець парламентських виборів у Нідерландах розкритикував українських біженців

Ультраправий політик Ґерт Вілдерс, партія якого перемогла на минулих парламентських виборах у Нідерландах, розкритикував українських біженців.
Як ідеться в дописі Вілдерса у соцмережі Х, "українці стікаються до Нідерландів з усього ЄС не через війну, а заради безкоштовного житла, безкоштовної охорони здоров'я та наших робочих місць".
Політик також у цьом контексті обізвав свою державу "ідіотом Європи".
- Через свою позицію щодо війни в Україні, зокрема, допомогу зброєю, Вілдерс втратив союзників для формування коаліції.
- Так, партія "Новий соціальний контракт" оголосила про вихід з коаліційних перемовин через "непримиренні розбіжності" у поглядах з політичною силою Вілдерса. Не врятувало ситуацію і те, що головний кандидат на пост прем'єра відкликав деякі вкрай суперечливі законопроєкти на кшталт закриття усіх мечетей у Нідерландах чи заборону Корану.
- Цей крок значно ускладнив формування більшості в новообраному парламенті. Тепер ультраправим доведеться домовлятися з центристами чинного прем'єра Марка Рютте та партією BBB, яка підтримує фермерські протести. Якщо домовитися не вдасться, можуть відбутися повторні вибори.