Переможець парламентських виборів у Нідерландах розкритикував українських біженців

Вілдерс заявляє, що українці прибувають у його державу нібито заради безкоштовного житла.

Ультраправий політик Ґерт Вілдерс, партія якого перемогла на минулих парламентських виборах у Нідерландах, розкритикував українських біженців.

Як ідеться в дописі Вілдерса у соцмережі Х, "українці стікаються до Нідерландів з усього ЄС не через війну, а заради безкоштовного житла, безкоштовної охорони здоров'я та наших робочих місць".

Політик також у цьом контексті обізвав свою державу "ідіотом Європи".