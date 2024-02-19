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Бійці ССО знищили ворожу пускову установку дронів на Південному напрямку

Оператори ССО скоригували по ворожій цілі вогонь HIMARS.

Бійці ССО знищили ворожу пускову установку дронів на Південному напрямку
знищення установки дронів
Фото: скріншот

Під час ведення розвідки на Південному напрямку екіпаж БпАК 73-го морського центру ССО виявив ворожий дрон типу ZALA. Бійцям вдалося зафіксувати переміщення мобільної пускової установки з контейнерами для зберігання безпілотників ZALA та "Ланцет". 

Про це повідомили у пресцентрі 73-го морського центру ССО.

Відомо, що оператори ССО скоригували по ворожій цілі вогонь HIMARS ракетно-артилерійського підрозділу Сил оборони. 

"Унаслідок вогневого ураження мобільну пускову установку та контейнери для зберігання БпАК знищено", — повідомили у пресцентрі.

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