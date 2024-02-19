Під час ведення розвідки на Південному напрямку екіпаж БпАК 73-го морського центру ССО виявив ворожий дрон типу ZALA. Бійцям вдалося зафіксувати переміщення мобільної пускової установки з контейнерами для зберігання безпілотників ZALA та "Ланцет".

Про це повідомили у пресцентрі 73-го морського центру ССО.

Відомо, що оператори ССО скоригували по ворожій цілі вогонь HIMARS ракетно-артилерійського підрозділу Сил оборони.

"Унаслідок вогневого ураження мобільну пускову установку та контейнери для зберігання БпАК знищено", — повідомили у пресцентрі.