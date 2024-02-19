На Херсонщині росіяни атакували з безпілотника "Пункт незламності"

Також у Бериславі внаслідок обстрілів поранено чоловіка.

У понеділок, 19 лютого, російські загарбники завдали ударів з безпілотника по "Пункту незламності" в одному із сіл Новоолександрівської громади, а також атакували Берислав.

Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація в Telegram.

"На будівлю скинули вибуховий предмет з безпілотника. Через це у приміщенні повибивало шибки, двері, а також пошкоджено дах. На щастя, ніхто не постраждав.", — ідеться в повідомленні.

Окрім цього, російська армія атакували безпілотником Берислав. 40-річний місцевий житель дістав поранення ноги. Чоловікові медики надали допомогу.