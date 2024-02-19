Фермери з Європи хочуть повністю заблокувати українсько-польський кордон
Фермери з Європи хочуть повністю заблокувати українсько-польський кордон
У Львові стався вибух на промисловому об'єкті — ОВА
У Львові стався вибух на промисловому об'єкті — ОВА
​Авдіївка. Ми йдемо
​Авдіївка. Ми йдемо
ЗСУ перевіряють обставини загибелі та імена бійців, яких розстріляли росіяни на околиці Авдіївки
ЗСУ перевіряють обставини загибелі та імена бійців, яких розстріляли росіяни на околиці Авдіївки
Деяка кількість українських військовослужбовців потрапила в полон під час виходу наших підрозділів з Авдіївки, – Тарнавський
Деяка кількість українських військовослужбовців потрапила в полон під час виходу наших підрозділів з Авдіївки, – Тарнавський
«Голодні ігри-2025». До чого готуватися невеликим групам волонтерів і військовим, які збирають кошти
«Голодні ігри-2025». До чого готуватися невеликим групам волонтерів і військовим, які збирають кошти
Данія вирішила передати Україні всю свою артилерію — Фредеріксен
Данія вирішила передати Україні всю свою артилерію — Фредеріксен
Російські окупанти розстріляли двох українських полонених
Російські окупанти розстріляли двох українських полонених
У Будапешті відбувся масштабний мітинг проти уряду Орбана
У Будапешті відбувся масштабний мітинг проти уряду Орбана
ГоловнаСуспільствоВійна

На Херсонщині росіяни атакували з безпілотника "Пункт незламності"

Також у Бериславі внаслідок обстрілів поранено чоловіка.

На Херсонщині росіяни атакували з безпілотника "Пункт незламності"
обстріли Херсонської області
Фото: Херсонська ОВА

У понеділок, 19 лютого, російські загарбники завдали ударів з безпілотника по "Пункту незламності" в одному із сіл Новоолександрівської громади, а також атакували Берислав. 

Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація в Telegram.

"На будівлю скинули вибуховий предмет з безпілотника. Через це у приміщенні повибивало шибки, двері, а також пошкоджено дах. На щастя, ніхто не постраждав.", — ідеться в повідомленні.

Окрім цього, російська армія атакували безпілотником Берислав. 40-річний місцевий житель дістав поранення ноги. Чоловікові медики надали допомогу. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies