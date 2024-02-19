Херсонському духівнику Сальдо повідомили про підозру, – СБУ

Зараз підозрюваний переховується на лівобережній частині південного регіону і є секретарем так званої Скадовської єпархії РПЦ.

Провідомили про підозру колишньому настоятелю одного із соборів Херсонської єпархії УПЦ (МП) Олексію, який був духівником гауляйтера Сальдо і благословляв псевдореферендум у регіоні.

"Після захоплення обласного центру він підтримав російських загарбників та увійшов до найближчого оточення гауляйтера Сальдо, ставши його духівником", – йдеться у повідомленні пресслужби СБУ.

За даними слідства, архімандрит регулярно запрошував його на богослужіння у храмі, а під час проповідей благословляв проведення незаконного референдуму РФ щодо "приєднання" Херсонщини до країни-агресора.

Також Олексій особисто звертався до московського патріарха Кирила з проханням включити місцевий собор до парафії РПЦ.

За перехід клірика на сторону окупантів вони передали його собору захоплені території Укртелекому та місцевих бізнесменів у центральній частині Херсона.

"Разом з цим 30 вересня 2022 року зрадник був запрошений до георгіївської зали кремля для участі в «церемонії включення» тимчасово захоплених регіонів України до складу рф", – додали в СБУ.

За даними, під час звільнення Херсона клірик разом з російськими загарбниками втік на лівобережну частину південного регіону і став секретарем так званої Скадовської єпархії РПЦ.

СБУ заочно повідомила йому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада);

ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору).

Тривають комплексні заходи для притягнення зловмисника до відповідальності за вчинені злочини.