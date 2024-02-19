Херсонському духівнику Сальдо повідомили про підозру, – СБУ

Провідомили про підозру колишньому настоятелю одного із соборів Херсонської єпархії УПЦ (МП) Олексію, який був духівником гауляйтера Сальдо і благословляв псевдореферендум у регіоні.
"Після захоплення обласного центру він підтримав російських загарбників та увійшов до найближчого оточення гауляйтера Сальдо, ставши його духівником", – йдеться у повідомленні пресслужби СБУ.
За даними слідства, архімандрит регулярно запрошував його на богослужіння у храмі, а під час проповідей благословляв проведення незаконного референдуму РФ щодо "приєднання" Херсонщини до країни-агресора.
Також Олексій особисто звертався до московського патріарха Кирила з проханням включити місцевий собор до парафії РПЦ.
За перехід клірика на сторону окупантів вони передали його собору захоплені території Укртелекому та місцевих бізнесменів у центральній частині Херсона.
"Разом з цим 30 вересня 2022 року зрадник був запрошений до георгіївської зали кремля для участі в «церемонії включення» тимчасово захоплених регіонів України до складу рф", – додали в СБУ.
За даними, під час звільнення Херсона клірик разом з російськими загарбниками втік на лівобережну частину південного регіону і став секретарем так званої Скадовської єпархії РПЦ.
СБУ заочно повідомила йому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 2 ст. 111 (державна зрада);
- ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору).
Тривають комплексні заходи для притягнення зловмисника до відповідальності за вчинені злочини.
- Також СБУ повідомила про підозру ексочільнику прокремлівської партії Дмитру Васильцю, який закликав до знищення України. У Телеграмі та Ютубі він вихваляв режим Путіна, виправдовував повномасштабне вторгнення РФ і закликав до знищення України. Також він неодноразово виступав на підтримку Кремля під час масових пропагандистських заходів за участі представників вищого військово-політичного керівництва Росії.
- 15 лютого Служба безпеки повідомила про підозру російському олігарху Дерипасці і затримала його українських топменеджерів, які постачали до РФ сировину для виробництва «Іскандерів». Йдеться, зокрема, про директора надровидобувної компанії «Глухівський кар’єр кварцитів» та куратора цієї установи від російського олігарха.
- Того ж дня отримала підозру і співачка Таїсія Повалій, яка виїхала до РФ, де отримала громадянство та публічно підтримала Кремль. Під час інтерв’ю московському інтернет-виданню колаборантка вихваляла Путіна та закликала до захоплення всієї території України. Також вона намагалась дискредитувати українських захисників, які брали участь у боях за Київ.