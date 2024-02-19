Зрадником виявився 45-річний уродженець Луганщини, який у квітні 2022 року переїхав на Черкащину як переселенець.

Служба безпеки викрила агента російської воєнної розвідки, який займався підготовкою повітряних атак на Черкаську область.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Головним завданням зловмисника було виявлення вузлових залізничних станцій, які задіяні у переправленні військової техніки ЗСУ на фронт. Також окупанти сподівались отримати від свого агента точні координати складів із озброєнням та боєприпасами українських військ. Крім того ворога цікавили локації військових шпиталів, де проходять лікування поранені воїни Сил оборони.

Загарбники збиралися використати цю інформацію для планування ракетно-дронових ударів по українських об’єктах.

"Таким чином вони сподівалися «перерізати» шляхи постачання зброї та боєприпасів для ЗСУ на передову, а також завдати вогневого ураження по місцях найбільшого зосередження особового складу українських військ. Однак співробітники СБУ спрацювали на випередження – викрили російського агента, задокументували його злочинні дії та затримали у власному помешканні", - йдеться в повідомленні.

Затриманим виявився 45-річний уродженець Луганщини, який у квітні 2022 року переїхав на Черкащину як переселенець зі сходу України. На початку цього року його дистанційно завербував представник головного управління генштабу збройних сил Росії (відомого як ГРУ).

Російська розвідка залучила чоловіка до співпраці через його знайомого – бойовика окупаційного угруповання РФ, яке дислокується на тимчасово окупованій частині території Луганської області. Для комунікації вони використовували анонімні чати у месенджері. А передачу розвідданих агент здійснював у вигляді фото українських об’єктів з описом, геолокаціями та прив’язкою до місцевості.

За кожне виконане завдання фігурант отримував від російського ГРУ "зарплату", яка надходила на його банківський рахунок.

Під час обшуків у помешканні затриманого вилучено мобільний телефон із доказами його листування з російською розвідкою та банківську картку, на яку "заходили" ворожі кошти. Чоловіку повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Йому загрожує довічне ув’язнення.

Раніше в Києві затримали чоловіка за підозрою у “злитті” ворогу інформації щодо оборони столиці на початку вторгнення РФ.