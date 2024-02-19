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Артилерія ДШВ влучно вдарила по базі окупантів: мінус РЕБ, склад дронів і авто ворога

"Єгері" влучили по сховку ворога під мостом. 

Артилерія ДШВ влучно вдарила по базі окупантів: мінус РЕБ, склад дронів і авто ворога
Фото: скріншот

Артилеристи 71-ї окремої єгерської бригади Десантно-штурмовий військ Збройних Сил України знищили базу окупантів. 

Серія із п'яти влучних пострілів перетворила на попелище засоби радіо-електронної боротьби, склад дронів та кілька автомобілів ворога. Відео роботи єгерів-десантників опублікували в Telegram Десантно-штурмових військ. 

"Під мостом, який росіяни використовували, як сховок, безславно загинуло майже десяток російських окупантів, п’ятеро були поранені. Удар був настільки потужним, що російські пабліки розповідали про нього кілька днів. Потрапило до нас і їхнє відео наслідків вдалого полювання єгерів", – йдеться у повідомленні. 

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