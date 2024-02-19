Артилеристи 71-ї окремої єгерської бригади Десантно-штурмовий військ Збройних Сил України знищили базу окупантів.

Серія із п'яти влучних пострілів перетворила на попелище засоби радіо-електронної боротьби, склад дронів та кілька автомобілів ворога. Відео роботи єгерів-десантників опублікували в Telegram Десантно-штурмових військ.

"Під мостом, який росіяни використовували, як сховок, безславно загинуло майже десяток російських окупантів, п’ятеро були поранені. Удар був настільки потужним, що російські пабліки розповідали про нього кілька днів. Потрапило до нас і їхнє відео наслідків вдалого полювання єгерів", – йдеться у повідомленні.