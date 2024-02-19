За тиждень в Україні відбулося 560 бойових зіткнень

На Куп'янському напрямку окупанти продовжують наступальні дії в районах Синьківки, Іванівки і Табаївки Харківської області. Сили оборони протягом тижня відбили близько 10 штурмів противника.

На Лиманському напрямку відбили близько 50 штурмів ворога в районах Білогорівки Луганської області та Тернів, Ямполівки, Торського, південно-східніше Виїмки та північніше Веселого Донецької області. Про це речник Генштабу Андрій Ковальов сказав у ефірі телемарафону.

"На Бахмутському напрямку російські загарбники минулого тижня проводили штурмові дії в районах Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області, де Сили оборони відбили понад 60 штурмових дій противника", – сказав він.

На Авдіївському напрямку окупанти здісйнили понад 190 штурмів позицій наших військ у районах Ласточкиного, Сєвєрного, Тоненького, Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар'їнському напрямку росіяни продовжують наступальні дії в районах Красногорівки, Георгіївки, Побєди, Новомихайлівки Донецької області. Захисники відбили понад 160 атак противника.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили близько 10 атак південніше Золотої Ниви, Пречистівки та в районі Старомайорського.

На Запорізькому напрямку окупанти здійснили 30 штурмів позицій наших військ західніше Новопокровки, Вербового та Роботиного.

На Херсонському ворог основні зусилля зосередив на веденні оборони, удосконалені мінно-вибухових загороджень і шляхів логістичного забезпечення. Продовжує завдавати авіаційних ударів по Херсонській і Миколаївській областях.

"У той самий час російські окупанти намагалися витіснити українські підрозділи з зайнятих плацдармів на лівобережжі річки Дніпро у Херсонській області, де протягом минулого тижня здійснили близько 40 штурмів", – сказав речник.

Загалом за тиждень відбулося 560 бойових зіткнень. Ворог завдав 70 ракетних і понад 650 авіаударів, здійснив майже 880 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.