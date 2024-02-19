За тиждень в Україні відбулося 560 бойових зіткнень

На Куп'янському напрямку окупанти продовжують наступальні дії в районах Синьківки, Іванівки і Табаївки Харківської області. Сили оборони протягом тижня відбили близько 10 штурмів противника.
На Лиманському напрямку відбили близько 50 штурмів ворога в районах Білогорівки Луганської області та Тернів, Ямполівки, Торського, південно-східніше Виїмки та північніше Веселого Донецької області. Про це речник Генштабу Андрій Ковальов сказав у ефірі телемарафону.
"На Бахмутському напрямку російські загарбники минулого тижня проводили штурмові дії в районах Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області, де Сили оборони відбили понад 60 штурмових дій противника", – сказав він.
На Авдіївському напрямку окупанти здісйнили понад 190 штурмів позицій наших військ у районах Ласточкиного, Сєвєрного, Тоненького, Первомайського та Невельського Донецької області.
На Мар'їнському напрямку росіяни продовжують наступальні дії в районах Красногорівки, Георгіївки, Побєди, Новомихайлівки Донецької області. Захисники відбили понад 160 атак противника.
На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили близько 10 атак південніше Золотої Ниви, Пречистівки та в районі Старомайорського.
На Запорізькому напрямку окупанти здійснили 30 штурмів позицій наших військ західніше Новопокровки, Вербового та Роботиного.
На Херсонському ворог основні зусилля зосередив на веденні оборони, удосконалені мінно-вибухових загороджень і шляхів логістичного забезпечення. Продовжує завдавати авіаційних ударів по Херсонській і Миколаївській областях.
"У той самий час російські окупанти намагалися витіснити українські підрозділи з зайнятих плацдармів на лівобережжі річки Дніпро у Херсонській області, де протягом минулого тижня здійснили близько 40 штурмів", – сказав речник.
Загалом за тиждень відбулося 560 бойових зіткнень. Ворог завдав 70 ракетних і понад 650 авіаударів, здійснив майже 880 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.
- Уночі 17 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський оголосив про рішення відійти від Авдіївки. Захисники відійшли на підготовані укріплені позиції. Рішення ухвалили задля збереження життя військових.