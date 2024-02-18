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​Польські фермери блокують пункт "Дорогуськ - Ягодин" і спробували це зробити із залізничною колією, - Держмитслужба

Масштабна акція протесту триває на підʼїзних шляхах перед Дорогуськом. 

​Польські фермери блокують пункт "Дорогуськ - Ягодин" і спробували це зробити із залізничною колією, - Держмитслужба
Польські протестувальники
Фото: Wojtek Jargiło /PAP

На автомобільному напрямку міжнародного пункту пропуску "Дорогуськ - Ягодин" з 9.00 год. рух вантажівок в обидві сторони був повністю заблокованим польськими фермерами.

Про це повідомила Державна митна служба України.

Масштабна акція протесту триває на підʼїзних шляхах перед Дорогуськом. 

"Всупереч обіцянкам мітингувальників пропускати швидкопсувні, небезпечні чи гуманітарні вантажі, з того часу кордон не перетнув жоден ваговоз. Пропуск рейсових автобусів здійснюється у звичному порядку, без черг", - зазначили українські митники.

У ДМС додали, що не підтвердилася анонсована напередодні участь фермерів інших європейських країн у польській акції протесту.

Крім того, із 15:30 по 17:30 год. на залізничній станції «Дорогуськ» протестувальники намагались блокувати залізничні колі. Натомість поліція Польщі цьому завадила, тож рух поїздів відбувався у штатному режимі.

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