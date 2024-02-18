ЗСУ перевіряють обставини загибелі та імена бійців, яких розстріляли росіяни на околиці Авдіївки

Збройні Сили України перевіряють інформацію про шістьох полонених побратимів, яких росіяни розстріляли на околиці Авдіївки.

Про це в етері телемарафону повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій.

"Це питання окремих розслідувань. Щодо того, що призвело до їхньої загибелі, то мають сказати, що Збройні Сили України перевіряють обставити загибелі групи полонених українських військовослужбовців у процесі виходу з позицій "Зеніт" на південній околиці Авдіївки. Ця перевірка також має ідентифікувати загиблих військовослужбовців, зображення яких поширюють на російських пропагандистських ресурсах", - розповів Лиховій.

Він зауважив, що "одна справа - OSINT-розслідування, розслідування за фотографіями", а інша - розслідування, з'ясування "на рівні, починаючи з підрозділу і на інших рівнях, які мають дати точні відповіді на це запитання".

"Вони не можуть бути швидкими", - додав речник ОСУВ.

Донецька обласна прокуратура повідомила, що розпочали досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).