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Загрозу від Кремля мають відчувати усі члени НАТО, а не лише Балтія, − прем’єрка Латвії

Європейці повинні мати достатньо політичної волі, щоб без зволікань почати виробляти більше озброєння.

Загрозу від Кремля мають відчувати усі члени НАТО, а не лише Балтія, − прем’єрка Латвії
Прем’єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня, Мюнхенська конференція з питань безпеки, 18 лютого 2024 року
Фото: EPA/UPG

Загрозу від Кремля мають відчувати усі члени НАТО, а не лише країни Балтії, а Європа втрачає дорогоцінний час у дискусіях.

На цьому під час Мюнхенської безпекової конференції наголосила прем’єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня, пише Укрінформ.

За її словами, європейці мають бути швидкими та рішучими, а такожі мати достатньо політичної волі, щоб без зволікань почати виробляти більше озброєння.

“Ми програємо через занурення в дискусії, втрачаючи дорогоцінний час. Латвія зараз виділяє 2,4% ВВП на оборону, а плануємо виділяти 3% ВВП. Це сильний меседж для усіх інших країн в ЄС та НАТО, що ми повинні діяти дуже швидко”, − зазначила Сіліня.

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Вона зазначила, що без “парасольки безпеки” країнам Європи складно розвивати економіку, міжнародну торгівлю.

Сіліня додає, що загрозу від дій Росії має відчувати весь Альянс, а не лише країни Балтії, адже вони також є частиною НАТО.

Прем’єрка Латвії наголосила, що Європа має бути швидкою і рішучою у своїх рішеннях. “Ми повинні розуміти, шо в нас більше немає часу”, − констатувала Сіліня.

  • Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив у Мюнхені, що запрошення України до НАТО на ювілейному саміті цього року стало б потужним сигналом Путіну. Він вважає, що невизначеність у прийнятті Києва до військового Альянсу дасть Росії змогу виправдати продовження війни.
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