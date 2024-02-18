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"Іскандери" та Х-22: у прокуратурі розповіли про ракетний обстріл Краматорська та Слов'янська на Донеччині

Внаслідок обстрілу загинули четверо людей.

"Іскандери" та Х-22: у прокуратурі розповіли про ракетний обстріл Краматорська та Слов'янська на Донеччині

Російська армія уночі 17 лютого вдарила по Слов'янську на Донеччині з ракетного комплексу "Іскандер-М", а по Краматорську ж імовірно випустили ракети Х-22.

Про це повідомила речниця прокуратури Донецької області Анастасія Медведєва в коментарі "Українській правді".

 "За попередніми даними, в ніч на суботу по Слов’янську росіяни вдарили балістикою з ракетного комплексу "Іскандер-М", а по Краматорську, ймовірно, надзвуковими ракетами Х-22", — повідомила речниця.

Також вона додала, що остаточно тип озброєння, яке використав ворог, буде встановлено після детального вивчення фахівцями уламків засобів ураження й проведення належної експертизи.

Внаслідок ракетного обстрілу РФ по Краматорську та Слов'янську загинули четверо та дістали поранення двоє людей.

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