Російські окупанти завдали артилерійських ударів по Нікопольщині, є постраждалий

Сьогодні вранці російські окупанти завдали ударів по Нікопольському району Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілів місцевий житель отримав вибухову травму.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"росіяни гатять по Нікопольському району від ранку. З десяток артилерійських снарядів випустили по Мирівській громаді. На жаль, є постраждалий. Це 56-річний чоловік. У нього осколкове поранення голови та перелам передпліччя. Лікарі оцінюють його стан як середній", — повідомив він.