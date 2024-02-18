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Армія РФ за добу завдала майже 700 ударів по Запорізькій області, — ОВА

Росіяни завдали ракетного удару по Запоріжжю.

Армія РФ за добу завдала майже 700 ударів по Запорізькій області, — ОВА
наслідки обстрілів по Запорізькій області
Фото: Запорізька ОВА

За добу армія РФ завдала 660 ударів по 18 населених пунктах, є руйнування житлових будинків. Також ворог атакував Запоріжжя ракетою. 

Про це повідомляє Запорізька ОВА.

Загалом 543 артобстріли прийшлися по території Гуляйполя, Левадного, Чарівного, Новоданилівки, Преображенки, Степногірська, Кам'янського та інших міст і сіл на лінії вогню.

"Окупанти завдали ракетний удар по Запоріжжю, 56 БПЛА-атак по Малинівці, Роботиному, Чарівному, Новоандріївці, Червоному, Малій Токмачці, Новоіванівці, Гіркому й Кам'янському, 55 РСЗВ-обстрілів Гуляйполя, Роботиного, Малої Токмачки, Новоандріївки, Степногірська та Кам'янського, а також вгатили 5 авіаснарядами по Новодарівці й Роботиному", — ідеться у повідомленні.

За інформацією ОВА, є руйнування житлових будинків. Без постраждалих.

Російська армія активізувала штурми на Запорізькому напрямку. За добу ворог 13 разів безуспішно намагався атакувати позиції наших військ західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.

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