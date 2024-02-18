Окупанти намагалися піти у наступ на Запорізькому напрямку, — ОК "Захід"

Армія РФ намагалася прорвати оборону ЗСУ на Запорізькому напрямку. У результаті безуспішної спроби наступу знищено 18 одиниць ворожої техніки та близько 70 росіян, ще 80 — поранені.

Про це інформує ОК "Захід".

"Сили оборони на Запорізькому напрямку розгромили вчорашній наступ росіян Знищено 18 одиниць техніки (з них 3 танки), близько 70 російських солдат відправлено на концерт Кобзона, 80 замовляють квитки. Після наступу росіяни відійшли на попередні позиції", — повідомили у пресцентрі.

Відомо, що для наступу ворог задіяв 30 одиниць техніки та досить великий особовий склад противника.

За даними Генштабу на Запорізькому напрямку ворог 13 разів безуспішно намагався атакувати позиції наших військ західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.