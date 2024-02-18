Олексій Навальний помер у російській колонії, – ФСВП (оновлено)
Олексій Навальний помер у російській колонії, – ФСВП (оновлено)
​Авдіївка. Ми йдемо
​Авдіївка. Ми йдемо
Фермери з Європи хочуть повністю заблокувати українсько-польський кордон
Фермери з Європи хочуть повністю заблокувати українсько-польський кордон
«Голодні ігри-2025». До чого готуватися невеликим групам волонтерів і військовим, які збирають кошти
«Голодні ігри-2025». До чого готуватися невеликим групам волонтерів і військовим, які збирають кошти
Уряд розглядає варіант заборони імпорту продуктів з Польщі
Уряд розглядає варіант заборони імпорту продуктів з Польщі
Криза монобільшості чи парламенту: що насправді відбувається у Раді?
Криза монобільшості чи парламенту: що насправді відбувається у Раді?
"Шукайте "братьев": у Повітряних силах показали місцезнаходження пілотів збитих російських винищувачів
"Шукайте "братьев": у Повітряних силах показали місцезнаходження пілотів збитих російських винищувачів
Деяка кількість українських військовослужбовців потрапила в полон під час виходу наших підрозділів з Авдіївки, – Тарнавський
Деяка кількість українських військовослужбовців потрапила в полон під час виходу наших підрозділів з Авдіївки, – Тарнавський
У Будапешті відбувся масштабний мітинг проти уряду Орбана
У Будапешті відбувся масштабний мітинг проти уряду Орбана
ГоловнаСвіт

Боррель: ЄС повинен готуватися до тривалого протистояння з Росією

Євросоюз повинен допомагати Україні стримувати Росію.

Боррель: ЄС повинен готуватися до тривалого протистояння з Росією
Фото: EPA/UPG

Під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції Високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що Євросоюз має допомагати Україні стримувати РФ, а також готуватися до довготривалого протистояння з Росією, пише Укрінформ.

Боррель наголосив, що ЄС має діяти за трьома головними напрямками: краще підтримувати Україну економічно, визначити безпекові зобов’язання перед Україною та зміцнювати оборонні спроможності, оскільки РФ готується до тривалого протистояння з НАТО. 

"Ми маємо продовжити економічну та військову допомогу для України, надавати її більше та швидше…. Ми маємо визначити наші безпекові зобов’язання перед Україною та дивитися у майбутнє, тому що після входження України Європа стане іншою… І ми маємо підготуватися до довгого періоду напруги у відносинах з Росією, яка може готуватися до тривалого протистояння з країнами НАТО", — зазначив він. 

Німеччина серйозно налаштована збільшити свої витрати на оборону в довгостроковій перспективі й хоче, щоб європейські союзники не поступалися їй у допомозі Україні. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies