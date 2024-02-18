Боррель: ЄС повинен готуватися до тривалого протистояння з Росією

Під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції Високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що Євросоюз має допомагати Україні стримувати РФ, а також готуватися до довготривалого протистояння з Росією, пише Укрінформ.

Боррель наголосив, що ЄС має діяти за трьома головними напрямками: краще підтримувати Україну економічно, визначити безпекові зобов’язання перед Україною та зміцнювати оборонні спроможності, оскільки РФ готується до тривалого протистояння з НАТО.

"Ми маємо продовжити економічну та військову допомогу для України, надавати її більше та швидше…. Ми маємо визначити наші безпекові зобов’язання перед Україною та дивитися у майбутнє, тому що після входження України Європа стане іншою… І ми маємо підготуватися до довгого періоду напруги у відносинах з Росією, яка може готуватися до тривалого протистояння з країнами НАТО", — зазначив він.

Німеччина серйозно налаштована збільшити свої витрати на оборону в довгостроковій перспективі й хоче, щоб європейські союзники не поступалися їй у допомозі Україні.