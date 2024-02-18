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У Франції зайнялася пожежа на складі з 900 тоннами батарейок

Вогонь спалахнув вчора.

У Франції зайнялася пожежа на складі з 900 тоннами батарейок

У Франції гасять пожежу на склад з 900 тоннами батарейок з літієм. Про це пише "Європейська правда" з посиланням BFMTV.

Мешканців через пожежу попросили залишатися вдома.

Інцидент стався на території південного департаменту Аверон.

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Пожежа спалахнула ще у суботу на території складу, де очікували переробки 900 тонн використаних батарейок із вмістом літію на території площею 3000 квадратних метрів.

Невдовзі після початку пожежі префектура порадила мешканцям у радіусі 500 метрів від території складу не виходити з дому через токсичний дим, це торкнулося близько 40 домогосподарств.

На ранок 18 лютого пожежу ще продовжували гасити. Мер містечка оголосив, що ризику отруєння токсинами через пожежу немає, проте мешканці можуть відчувати сморід від пожежі, зокрема через туман, що затримує дим біля поверхні землі.

Фото: InfosFrancaises

  • Минулими вихідними на одній з французьких АЕС зупиняли роботу двох реакторів після пожежі в неядерному секторі станції.
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