Пів мільйона доларів конфіскованих російських активів США передадуть Україні через Естонію

Кошти використають через спеціальний фонд на швидке відновлення зруйнованої електромережі в Україні.

Сполучені Штати Америки передадуть через Естонію пів мільйона доларів російських активів для України, які конфіскували внаслідок викриття незаконної схеми експорту в Росію чутливої техніки. Поки що пряма передача коштів не є можливою.

"Відповідна міжнародна угода "про спільне використання" між США та Естонією підписана у Мюнхені на полях конференції з безпеки", – повідомив Укрінформ.

За даними видання, документ підписали заступниця генерального прокурора США Ліза Монако та генеральний секретар Міністерства юстиції Естонії Тиніс Саар.

Документ передбачає передачу майже пів мільйона доларів Естонії на підтримку робочої групи Taskforce KleptoCapture, а Естонія передасть їх Україні. Кошти використають через спеціальний фонд на швидке відновлення зруйнованої електромережі в Україні.

"Ця акція стала першою такого роду та є результатом роботи оперативної групи KleptoCapture, яка займається забезпеченням дотримання санкцій та експортних обмежень, запроваджених у відповідь на російську агресію та для підтримки України. Наша угода допоможе людям в Україні, які продовжують мужньо чинити опір російському агресору", – заявила Монако.

Заступниця генпрокурора США зазначила, що група конфіскувала гроші в нещодавно викритої незаконної мережі, 6 членів якої затримали. Злочинці намагалась незаконно експортувати зі США в Росію високоточну техніку, яка може бути використана при розробці небезпечних озброєнь і в галузі ядерних озброєнь.

Монако заявила, що платформа, яку створили у березні 2022 року, щоб "полювати" за доходами тих, хто незаконно підтримує російську воєнну машину в обхід санкцій, буде продовжувати вилучати гроші та передавати їх на користь України.

"За відсутності відповідних рішень Конгресу Офіс генпрокурора діятиме на підставі наявних повноважень для підтримки України. У полі зору нині перебувають статки олігархів, незаконні транзакції тощо "на сотні мільйонів доларів", – сказала Монако.

Тиніс Саар зі свого боку висловив сподівання, що ця угода мотивуватиме інші країни конфісковувати російські статки на користь України, адже санкції дієві лише тоді, коли виконуються повністю.

Представник Естонії визнав, що простежити шляхи, якими користуються ті, хто оминає санкції, дуже складно, як і притягнути винних до відповідальності.