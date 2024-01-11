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Білий дім підтримує конфіскацію заморожених російських активів для відновлення України, – Bloomberg

Адміністрація Байдена хоче узгодити цей крок із союзниками з “Великої сімки” в Європі.

Білий дім підтримує конфіскацію заморожених російських активів для відновлення України, – Bloomberg
Фото: EPA/UPG

Адміністрація президента Джо Байдена підтримує законопроєкт, який дозволить конфіскувати близько 300 млрд доларів із заморожених російських активів, щоб допомогти оплатити реконструкцію України, повідомляє Bloomberg із посиланням на документ Ради національної безпеки (РНБ), адресований Комітету Сенату з міжнародних відносин. 

“Законопроєкт надасть виконавчій владі повноваження, необхідні для конфіскації російських суверенних активів на користь України”, – йдеться у документі, який є у розпорядженні видання.

Байден підтримує цей крок, оскільки республіканці в Конгресі заблокували понад 60 мільярдів доларів фінансування для України, частково через побоювання, що Вашингтон несе надто великий фінансовий тягар, оскільки контрнаступ Києва зупинився.

Білий дім намагається врівноважити занепокоєння, що цей крок може заплямувати репутацію фінансової системи США та спровокувати “втечу від долара”. Адміністрація також хоче узгодити цей крок із союзниками з Великої сімки, особливо в Європі, де зберігається близько 200 мільярдів доларів заморожених російських активів і де підтримка конфіскації, особливо в односторонньому порядку, була прохолодною.

За оцінками Світового банку, відновлення України може коштувати близько 411 мільярдів доларів.

Рада національної безпеки відмовилася від коментарів, як і офіс Бена Кардіна, голови комітету Сенату з міжнародних відносин.

Заморожені російські активи і відновлення України

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