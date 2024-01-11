Білий дім підтримує конфіскацію заморожених російських активів для відновлення України, – Bloomberg

Адміністрація президента Джо Байдена підтримує законопроєкт, який дозволить конфіскувати близько 300 млрд доларів із заморожених російських активів, щоб допомогти оплатити реконструкцію України, повідомляє Bloomberg із посиланням на документ Ради національної безпеки (РНБ), адресований Комітету Сенату з міжнародних відносин.
“Законопроєкт надасть виконавчій владі повноваження, необхідні для конфіскації російських суверенних активів на користь України”, – йдеться у документі, який є у розпорядженні видання.
Байден підтримує цей крок, оскільки республіканці в Конгресі заблокували понад 60 мільярдів доларів фінансування для України, частково через побоювання, що Вашингтон несе надто великий фінансовий тягар, оскільки контрнаступ Києва зупинився.
Білий дім намагається врівноважити занепокоєння, що цей крок може заплямувати репутацію фінансової системи США та спровокувати “втечу від долара”. Адміністрація також хоче узгодити цей крок із союзниками з Великої сімки, особливо в Європі, де зберігається близько 200 мільярдів доларів заморожених російських активів і де підтримка конфіскації, особливо в односторонньому порядку, була прохолодною.
За оцінками Світового банку, відновлення України може коштувати близько 411 мільярдів доларів.
Рада національної безпеки відмовилася від коментарів, як і офіс Бена Кардіна, голови комітету Сенату з міжнародних відносин.
Заморожені російські активи і відновлення України
- У січні 2023 року стало відомо, що юридична служба Ради Євросоюзу знайшла правові підстави, аби арештовані активи Центробанку Росії використати для відбудови України. ЄС має законні повноваження тимчасово використати ці активи на суму щонайменше 33,8 млрд євро. При цьому юридично це вдасться здійснити, якщо кошти не будуть примусово вилучати, а блок виконає певні умови. Зокрема, основну суму і відсотки колись необхідно буде повернути Росії.
- До цього з'явилася інформація, що Європейська комісія планує оприлюднити законопроєкт про запровадження податку на непередбачені доходи на прибуток, отриманий від заморожених активів РФ.
- Проте наміри ЄК наштовхнулися на спротив, зокрема, Бельгії. Російськими державними активами, замороженими в ЄС на початку повномасштабного вторгнення Росії, володіє здебільшого ця країна. Бельгійський уряд не бажає погоджуватись на використання коштів на відновлення України без одночасного аналогічного кроку з боку членів “Групи семи”.
- Тим часом законопроєкт про арешт активів Росії на користь відновлення України внесли до Конгресу США. Він дозволить швидше конфісковувати активи підсанкційних олігархів Росії.
- У грудні представники G7 заявили, що готові конфіскувати заморожені російські активи на користь України. Існує спосіб конфіскації суверенних російських активів, який відповідає міжнародному праву.
- У січні президент Зеленський закликав передати заморожені активи РФ на підтримку України. Втрата активів буде для Росії найболючішою втратою.