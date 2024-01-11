Президент України Володимир Зеленський прибув із офіційним візитом до Латвії.
Фото із зустрічі Зеленського в аеропорту Риги опублікував у соцмережі Х латвійський міністр закордонних справ Криш’яніс Каріньш.
Суспільний мовник Латвії транслює візит наживо.
Український президент обговорить із керівництвом Латвії двосторонню співпрацю, підтримку у боротьбі з російською агресією, а також євроатлантичну інтеграцію України, передає Delfi.
- Спершу Зеленський відвідав із неансованим візитом Литву. Тамтешній президент анонсував за підсумками зустрічі новий довгостроковий пакет допомоги на 200 млн євро, а також нові боєприпаси, які відправить до України в січні. Крім того, Київ і Вільнюс підписали угоди щодо спільного виробництва зброї.
- Тоді Президент України побував в Естонії. Алар Каріс повідомив, що Естонія надасть Україні 1,2 млрд євро допомоги до 2027 року.
- Наступного тижня Президент збирається відвідати Всесвітній економічний форум у Давосі. Захід відбуватиметься з 15 по 19 січня.