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Зеленський прибув із офіційним візитом до Латвії

Запланована зустріч із керівництвом держави.

Зеленський прибув із офіційним візитом до Латвії
Фото: Х/Krišjānis Kariņš

Президент України Володимир Зеленський прибув із офіційним візитом до Латвії.

Фото із зустрічі Зеленського в аеропорту Риги опублікував у соцмережі Х латвійський міністр закордонних справ Криш’яніс Каріньш.

Суспільний мовник Латвії транслює візит наживо.

Український президент обговорить із керівництвом Латвії двосторонню співпрацю, підтримку у боротьбі з російською агресією, а також євроатлантичну інтеграцію України, передає Delfi.

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