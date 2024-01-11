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Президент України Володимир Зеленський прибув із офіційним візитом до Латвії.

Фото із зустрічі Зеленського в аеропорту Риги опублікував у соцмережі Х латвійський міністр закордонних справ Криш’яніс Каріньш.

Суспільний мовник Латвії транслює візит наживо.

Український президент обговорить із керівництвом Латвії двосторонню співпрацю, підтримку у боротьбі з російською агресією, а також євроатлантичну інтеграцію України, передає Delfi.