Зеленський поїде на форум у Давосі

Захід триватиме з 15 по 19 січня у швейцарських Альпах.

Президент України Володимир Зеленський виступить зі зверненням на Всесвітньому економічному форумі у Давосі наступного тижня, передає The Guardian.

Президент форуму Бьорге Бренде відзначив, що "це відбувається на найскладнішому геополітичному та геоекономічному фоні за останні десятиліття".

Цього року форум у Давосі, який триватиме з 15 по 19 січня у швейцарських Альпах, буде присвячений темі «Відновлення довіри» і має знову включити у переговори війну Росії в Україні, але домінуватиме війна в Газі.

У заході візьмуть участь чимало світових лідерів та політики, зокрема, президент Ізраїлю Іцхак Герцог, новообраний президент Аргентини Хав'єр Мілей, президент Франції Еммануель Макрон та держсекретар США Ентоні Блінкен.