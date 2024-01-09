Зеленський затвердив склад делегації для переговорів щодо "гарантій безпеки"

Президент України Володимир Зеленський затвердив склад делегації, що представлятиме нашу державу, для участі у переговорах щодо напрацювання "гарантій безпеки".

Як вказано у оприлюдненому розпорядженні Зеленського, главою делегацію для участі у переговорах щодо напрацювання та підготовки дво- та багатосторонніх міжнародних домовленостей між Україною та іншими державами про гарантії безпеки для України буде керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Також до складу делегації увійшли заступники Єрмака Роман Машовець та Ігор Жовква, представники Департаменту з європейської та євроатлантичної інтеграції Ігор Баранецький та Віталій Мартинюк.

Крім нього, у списку є голова Служби безпеки України Василь Малюк, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.

Представлятимуть на переговорах також міністри з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін, міністр оборони Рустем Умєров, його перший заступник Олександр Павлюк, заступник міністра юстиції Ірина Мудра та заступник міністра економіки Ігор Фоменко.

Крім того, до складу увійшов представники МЗС – заступник міністра Микола Точицький та посол з особливих доручень Антон Кориневич.

У розпорядженні вказано, що Єрмак як голова делегації може вносити зміни до її складу та залучати експертів за потреби.

Також Зеленський затвердив Директиви для переговорів щодо "гарантій безпеки". Ця частина розпорядження засекречена.