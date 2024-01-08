Наразі у трьох областях України - Донеччині, Херсонщині, Хмельниччині - тривають аварійно-рятувальні роботи після ударів російської армії.

Про це у вечірньому відеозверненні 8 січня повідомив Президент Володимир Зеленський.

За його словами, відомо про майже пів сотні потерпілих.

"Сьогоднішній ранок знову, на жаль, почався з масованої ракетної атаки. Харків та область, Запоріжжя, Кривий Ріг, Хмельницька область. 45 людей постраждали, і станом на цей час відомо про чотирьох загиблих. Мої співчуття рідним і близьким! Держава-терорист неодмінно відчує нашу їй відповідь", - сказав Зеленський.

Перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін повідомив, що за уточненою інформацією, у межах Хмельницької області сили ППО збили три ракети.

Щодо потерпілих, то наразі двоє поранені, вони перебувають на амбулаторному лікуванні. Ще дві людини загинули.

"Крім того, досі триває пошукова операція ще однієї людини, яка за попередньою інформацію мала бути на об’єкті, та з якою втрачений зв'язок. Дуже сподіваємося, що його знайдуть неушкодженим", - додав Тюрін.