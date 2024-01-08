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ГУР отримало секретні дані щодо військових розробок Росії вартістю 1,5 млрд доларів

Ідеться про 100 гігабайтів секретних даних з російського підприємства ООО "Специальный технологический центр".

ГУР отримало секретні дані щодо військових розробок Росії вартістю 1,5 млрд доларів
Кирило Буданов і чорний ящик
Фото: ГУР

Головне управління розвідки Міноборони отримало 100 гігабайтів секретних даних з російського підприємства ООО "Специальный технологический центр", вартість яких може складати 1, 5 мільярди доларів.

Про це повідомили у пресслужбі Генерального управління розвідки.

Російське підприємство перебуває під санкціями з 2016 року. На його потужностях виробляють військове обладнання та техніку, що використовується армією рф у війні проти України.

Зокрема, на "Спеціальному технологічному центрі" виготовляють БПЛА “Орлан” різних модифікацій, цілу низку засобів радіоелектронної боротьби й розвідки, інші військову продукцію.

Масив переданої для ГУР МО України інформації містить документацію на 194 номенклатурні одиниці: креслення, технічні завдання, патенти, програмне забезпечення тощо ― йдеться як про наявні, так і перспективні військові розробки.

За попередніми оцінками, вартість одержаних даних може складати 1, 5 мільярди доларів.

"Це суттєвий удар по терористичній москві: вказаний архів уже використовується в цілях зміцнення обороноздатності України та ослаблення держави-агресора", – зазначають в ГУР.

В ГУР додали, що отримати закриту інформацію одного із критично важливих підприємств ВПК РФ вдалось завдяки "ефективній взаємодії з патріотичними представниками громадянського суспільства та медіаспільноти".

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