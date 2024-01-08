Армія дронів за тиждень знищила майже 300 окупантів та 182 опорні пункти

Ударним ротам БпЛА вдається вражати укріплені позиції РФ, де зосереджено багато вогневої техніки.

За тиждень "Армія дронів" знищила 288 окупантів, 182 опорні пункти та десятки ворожої техніки. Ударним ротам БпЛА вдається вражати укріплені позиції РФ, де зосереджено багато вогневої техніки.

Про це повідомляє віце-прем'єр з цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Працює Армія дронів — мінус 288 окупантів та 182 опорні пункти. За минулий тиждень ударні роти БпЛА вразили 182 опорні пункти. Це укріплені позиції, де зосереджено багато вогневої техніки. Саме з них росіяни обстрілюють позиції Сил оборони", — написав Федоров.

Українські оператори БпЛА вразили 19 ворожих танків, 40 бойових броньованих машин, 29 гармат і 33 російські вантажівки.

Фото: Михайло Федоров

"Дрони стали справжніми геймчейнджерами в цій війні. Вони знищують ворога, змінюють ситуацію на полі бою та зберігають життя нашим військовим", — додав він.