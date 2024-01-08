СБУ затримала "заступницю голови виборчкому РФ", яка допомагала провести фейковий референдум на Херсонщині

Жінка добровільно перейшла на бік ворога, агітувала за приєднання регіону до РФ і змушувала жителів ставити "правильні" відмітки у бюлетнях.

Служба безпеки викрила ще одну колаборантку, яка організовувала незаконний "референдум" Росії під час окупації правобережної Херсонщини.

За даними СБУ, зрадницею є мешканка села Борозенське Бериславського району, яка після захоплення населеного пункту добровільно пішла на співпрацю з агресором. За це російські загарбники призначили її "заступницею голови виборчої комісії Росії" на території громади.

Під час перебування на "посаді" жінка агітувала за приєднання регіону до РФ. Зокрема, розміщувала у "виборчкомі" та громадських місцях пропагандистські листівки із символікою країни-агресора.

Також фігурантка готувала списки місцевих жителів для їх примусового залучення до зрежисованого голосування, щоб створити видимість максимальної явки громадян. Жінка вимагала від людей ставити "потрібні" відмітки у незаконних бюлетенях для масштабної фальсифікації підсумків псевдореферендуму.

Після звільнення Херсона колаборантка залишилась на правобережжі регіону, де намагалась бути "непомітною", проте співробітники СБУ встановили її місцеперебування і затримали.

Наразі вона під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисниці загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.