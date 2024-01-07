У Херсоні викрили двох колаборанток
У Херсоні викрили двох колаборанток
Директорка відділу логістики "Київгуми" листувалася безпосередньо з представником російської фірми, – джерела
Директорка відділу логістики "Київгуми" листувалася безпосередньо з представником російської фірми, – джерела
Ватажок донецького терористичного угруповання “ДНР” Пушилін отримав 15 років тюрми
Ватажок донецького терористичного угруповання “ДНР” Пушилін отримав 15 років тюрми
​Пан іпсошник: «І ми, і вони зараз однаково психологічно виснажені й утомлені. Хто встоїть — того буде перемога»
​Пан іпсошник: «І ми, і вони зараз однаково психологічно виснажені й утомлені. Хто встоїть — того буде перемога»
ЗСУ уразили склади боєприпасів росіян у Криму
ЗСУ уразили склади боєприпасів росіян у Криму
У ВООЗ закликають відновити карантин і масковий режим
У ВООЗ закликають відновити карантин і масковий режим
​Укрзалізниця хоче позбавити Україну високотехнологічного виробництва
​Укрзалізниця хоче позбавити Україну високотехнологічного виробництва
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Порошенко в річницю підписання Томоса: тепер навіть скептики зрозуміли, для чого це було
Порошенко в річницю підписання Томоса: тепер навіть скептики зрозуміли, для чого це було
ГоловнаСуспільствоВійна

Відомо про п’ятьох постраждалих через російську агресію у Херсоні, – Мрочко

Двоє осіб загинуло внаслідок обстрілів.

Відомо про п’ятьох постраждалих через російську агресію у Херсоні, – Мрочко
Фото: Херсонська ОВА

У Херсонській міській територіальній громаді відомо про п’ятьох постраждалих через російську агресію. 

Такі дані озвучили у Херсонській міській військовій адміністрації.

"Двоє людей - чоловік 1961 р.н. та жінка 1975 р.н. загинули внаслідок ворожих обстрілів. Серед поранених сьогодні чоловік 1957 р.н. та жінка 1941 р.н. Вони ушпиталені у стані середньої тяжкості", – написав Роман Мрочко, начальник Херсонської міської військової адміністрації.

Також ще один чоловік 1950 р.н. звернувся сьогодні до медиків по допомогу. Він був поранений 2 січня, коли росіяни вчергове обстріляли Садове.

Сьогодні вранці у неділю, 7 січня, Росія обстріляла Херсон. Окупанти поцілили в житловий будинок. Згодом російська армія обстріляла місцеву церкву у селі Садове на Херсонщині. Внаслідок обстрілу постраждав 73-річний чоловік. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies