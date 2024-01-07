Відомо про п’ятьох постраждалих через російську агресію у Херсоні, – Мрочко

У Херсонській міській територіальній громаді відомо про п’ятьох постраждалих через російську агресію.

Такі дані озвучили у Херсонській міській військовій адміністрації.

"Двоє людей - чоловік 1961 р.н. та жінка 1975 р.н. загинули внаслідок ворожих обстрілів. Серед поранених сьогодні чоловік 1957 р.н. та жінка 1941 р.н. Вони ушпиталені у стані середньої тяжкості", – написав Роман Мрочко, начальник Херсонської міської військової адміністрації.

Також ще один чоловік 1950 р.н. звернувся сьогодні до медиків по допомогу. Він був поранений 2 січня, коли росіяни вчергове обстріляли Садове.

Сьогодні вранці у неділю, 7 січня, Росія обстріляла Херсон. Окупанти поцілили в житловий будинок. Згодом російська армія обстріляла місцеву церкву у селі Садове на Херсонщині. Внаслідок обстрілу постраждав 73-річний чоловік.