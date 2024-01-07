Сили оборони за тиждень знищили 954 одиниці військової техніки РФ

За тиждень ЗСУ знищили 5,5 тисяч російських окупантів.

ЗСУ за тиждень знищили 5500 російських військових і 954 одиниці ворожої техніки та озброєння, зокрема 45 танків, 14 установок протиповітряної оборони і вісім реактивних систем залпового вогню.

Про це повідомив перший заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

За його словами, за тиждень, у період з 31 грудня по 07 січня 2024 року, українські військові знищили 954 одиниці озброєння й техніки ворога. Зокрема:

45 танків;

110 бойових броньованих машин;

189 артилерійських систем;

8 РСЗВ;

14 установок ППО;

231 одиниця автотехніки;

59 одиниць спецтехніки.

Також за цей період Сили оборони знищили 77 ракет та 220 БПЛА ворога.