Ватажок донецького терористичного угруповання “ДНР” Пушилін отримав 15 років тюрми
Ватажок донецького терористичного угруповання “ДНР” Пушилін отримав 15 років тюрми
​Укрзалізниця хоче позбавити Україну високотехнологічного виробництва
​Укрзалізниця хоче позбавити Україну високотехнологічного виробництва
Директорка відділу логістики "Київгуми" листувалася безпосередньо з представником російської фірми, – джерела
Директорка відділу логістики "Київгуми" листувалася безпосередньо з представником російської фірми, – джерела
​Пан іпсошник: «І ми, і вони зараз однаково психологічно виснажені й утомлені. Хто встоїть — того буде перемога»
​Пан іпсошник: «І ми, і вони зараз однаково психологічно виснажені й утомлені. Хто встоїть — того буде перемога»
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Порошенко в річницю підписання Томоса: тепер навіть скептики зрозуміли, для чого це було
Порошенко в річницю підписання Томоса: тепер навіть скептики зрозуміли, для чого це було
У ВООЗ закликають відновити карантин і масковий режим
У ВООЗ закликають відновити карантин і масковий режим
ЗСУ уразили склади боєприпасів росіян у Криму
ЗСУ уразили склади боєприпасів росіян у Криму
У Херсоні викрили двох колаборанток
У Херсоні викрили двох колаборанток
ГоловнаСуспільствоВійна

Сили оборони за тиждень знищили 954 одиниці військової техніки РФ

За тиждень ЗСУ знищили 5,5 тисяч російських окупантів.

Сили оборони за тиждень знищили 954 одиниці військової техніки РФ
Ворожа техніка під Сумами

ЗСУ за тиждень знищили 5500 російських військових і 954 одиниці ворожої техніки та озброєння, зокрема 45 танків, 14 установок протиповітряної оборони і вісім реактивних систем залпового вогню.

Про це повідомив перший заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

За його словами, за тиждень, у період з 31 грудня по 07 січня 2024 року, українські військові знищили 954 одиниці озброєння й техніки ворога. Зокрема:

  •  45 танків;
  • 110 бойових броньованих машин;
  • 189 артилерійських систем;
  • 8 РСЗВ;
  • 14 установок ППО;
  • 231 одиниця автотехніки;
  • 59 одиниць спецтехніки.

Також за цей період Сили оборони знищили 77 ракет та 220 БПЛА ворога.

  • За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 860 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 364 730 військових.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies