Сили оборони за тиждень знищили 954 одиниці військової техніки РФ

ЗСУ за тиждень знищили 5500 російських військових і 954 одиниці ворожої техніки та озброєння, зокрема 45 танків, 14 установок протиповітряної оборони і вісім реактивних систем залпового вогню.
Про це повідомив перший заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Олександр Павлюк.
За його словами, за тиждень, у період з 31 грудня по 07 січня 2024 року, українські військові знищили 954 одиниці озброєння й техніки ворога. Зокрема:
- 45 танків;
- 110 бойових броньованих машин;
- 189 артилерійських систем;
- 8 РСЗВ;
- 14 установок ППО;
- 231 одиниця автотехніки;
- 59 одиниць спецтехніки.
Також за цей період Сили оборони знищили 77 ракет та 220 БПЛА ворога.
- За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 860 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 364 730 військових.