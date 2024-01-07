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"Поки ти мовчиш, мою сім'ю катують". У Києві сотні людей вийшли на акцію в підтримку полонених захисників "Азовсталі"

Пікетувальники тримали плакати з написами "Полон вбиває", "Боріться за них, як вони боролись за вас", "Звільніть Азов", "Поки ти мовчиш, мою сім'ю катують".

"Поки ти мовчиш, мою сім'ю катують". У Києві сотні людей вийшли на акцію в підтримку полонених захисників "Азовсталі"
Фото: Макс Требухов

Сьогодні, 7 січня, у центрі Києва родичі військовополонених захисників "Азовсталі" прийшли на акцію  в підтримку полонених захисників "Азовсталі". 

Фото: Макс Требухов

Учасники акції вийшли нагадати, що у російському полоні досі перебувають захисники "Азовсталі".  Пікетувальники тримали плакати з написами "Полон вбиває", "Боріться за них, як вони боролись за вас", "Звільніть АЗОВ", "Поки ти мовчиш, мою сім'ю катують".

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

"Крайній довгоочікуваний обмін повернув захисників України, зокрема й оборонців Маріуполя, але, на жаль, родини 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" НГУ у списках обміну своїх рідних та їхніх побратимів так і не побачили. Росія досі утримує їх у темних застінках невідомості", – зазначають організатори акції.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

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