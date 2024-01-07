На кордоні зі Словаччиною затримали розшукуваного Інтерполом іноземця

Громадянин Литви перебував у міжнародному розшуку за кримінальний злочин

У пункті пропуску "Ужгород" прикордонники затримали громадянина Литви, який перебував у міжнародному розшуку за скоєння кримінального правопорушення.

Як повідомили у ДПСУ, 24-річний чоловік прямував на виїзд з України рейсовим автобусом.

Фото: ДПСУ

Під час перевірки документів іноземця спрацювала база даних Інтерполу. Як з’ясувалося, литовця оголосили у розшук два дін тому, під час його перебування на території України.

Його мають арештувати та екстрадувати до Литви, щоб притягнути до кримінальної відповідальності за вчинений злочин. Затриманого передали слідчо-оперативній групі Нацполіції.