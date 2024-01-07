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На кордоні зі Словаччиною затримали розшукуваного Інтерполом іноземця

Громадянин Литви перебував у міжнародному розшуку за кримінальний злочин

На кордоні зі Словаччиною затримали розшукуваного Інтерполом іноземця
Фото: ДПСУ

У пункті пропуску "Ужгород" прикордонники затримали громадянина Литви, який перебував у міжнародному розшуку за скоєння кримінального правопорушення.

Як повідомили у ДПСУ, 24-річний чоловік прямував на виїзд з України рейсовим автобусом.

Фото: ДПСУ

Під час перевірки документів іноземця спрацювала база даних Інтерполу. Як з’ясувалося, литовця оголосили у розшук два дін тому, під час його перебування на території України.

Його мають арештувати та екстрадувати до Литви, щоб притягнути до кримінальної відповідальності за вчинений злочин. Затриманого передали слідчо-оперативній групі Нацполіції.

  • У 2019 році Валерія Залужного затримав Інтерпол. Трапилось це під час його візиту на саміт НАТО у Брюсселі. 
  • Кремль заочно оголосив генерала в розшук як “воєнного злочинця”. 
  • Тим часом Литва пропонує обмежити можливості РФ та Білорусі у Інтерполі. Міжнародна спільнота не може миритися зі зловживанням каналом Інтерполу, переслідуванням громадян як своєї, так і інших країн у політичних цілях, наголосила голова МВС Литви.
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