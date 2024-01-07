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РФ розмістила близько 35 тисяч росгвардійців на окупованих територіях України

Росгвардійці придушують громадянський спротив.

РФ розмістила близько 35 тисяч росгвардійців на окупованих територіях України
Фото: Центр національного спротиву

Окупаційна влада розмістила близько 35 тисяч росгвардійців на окупованих територіях України для придушення громадянського спротиву. В їх обов’язки входить проведення фільтраційних заходів серед цивільного населення та виявлення учасників підпільного руху. 

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Згідно з даними переданими від українського підпілля станом на січень 2024 року рф зосередила на ТОТ близько 35 тисяч росгвардійців. Половину з них складають регулярні формування, що за структурою розподілені у бригаду, 5 батальйонно-тактичних груп та 44 тактичні групи. Решта це більш як 100 зведених підрозділів, які на ротаційній основі завозяться з території рф. Зведені підрозділи формуються з-поміж співробітників омон та собр", – пишуть у спротиві.

На озброєнні у даних підрозділів, крім службових автомобілів та ББМ, є також танки, артилерійські системи, а також вертольоти. Все це озброєння вони застосовують для упокорення незгодних з російською окупацією. 

Також дані підрозділи залучались для охорони “виборчих дільниць” на ТОТ під час псевдореферендуму у вересні 2022 та псевдовиборів у вересні 2023. 

У ЦНС впевнені, саме співробітники росгвардії здійснюватимуть тиск на цивільне населення у процесі підготовки до “виборів” президента рф, які заплановані на березень 2024 року.

Окрім проведення власне бойових заходів проти цивільного населення, співробітники росгвардії активно залучаються до пропагандистських заходів у навчальних закладах. 

  • З початку повномасштабної війни окупанти піддали "фільтрації" понад 400 тис. жителів Донеччини. Зараз діють 17 фільтраційних пунктів, де до людей застосовують тиск та катування.
  • Окупанти облаштовують нові в'язниці на тимчасово захоплених територіях для посилання репресивних заходів проти мирних жителів. Так, протягом серпня в населеному пункті Первомаївка на Херсонщині росіяни використовували як тюрму будівлю місцевої продовольчої бази. У Василівці Запорізькій області окупанти використовують приміщення студентського гуртожитку для проведення допитів місцевих мешканців із застосуванням тортур.
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