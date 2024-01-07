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Українські прикордонники виявили великий плавучий об’єкт біля кордону з РФ

Це був понтонний міст росіян.

Українські прикордонники виявили великий плавучий об’єкт біля кордону з РФ
Фото: Держприкордонслужба

Прикордонники виявили великий плавучий об’єкт у річці Десна неподалік від кордону з Росією. Це був понтонний міст росіян.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Прикордонники у Чернігівській області помітили невідомий об'єкт, який рухався річкою Десна з РФ. За об'єктом стежили, поки він не зупинився поблизу берега на українській території.

"Виявилося, що це понтонний міст, який донедавна слугував росіянам переправою", – повідомили прикордонники.

Сапери перевірили об'єкт і встановили, що металоконструкція загрози не несе.

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