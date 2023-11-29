Литва пропонує обмежити можливості РФ та Білорусі у Інтерполі

Міжнародна спільнота не може миритися зі зловживанням каналом Інтерполу, переслідуванням громадян як своєї, так і інших країн у політичних цілях, наголосила голова МВС Литви.

На Генеральній асамблеї Інтерполу міністерка внутрішніх справ Литви Агне Білотайте зазначила, що Інтерпол не може бути політичним інструментом в руках ворожих режимів.

Про це повідомила пресслужба МВС Литви.

Агне Білотайте розповіла про можливі зловживання Росією Інтерполом в організації політично мотивованих переслідувань.

“Росія порушила кримінальні справи проти кількох литовських суддів і вжила заходів щодо їх міжнародного розшуку. Ці дії пов'язані зі справою "13 січня" і 1991 роком події в Литві, коли в боротьбі нації за незалежність загинуло 14 мирних жителів і понад 800 було поранено”, - йдеться у повідомленні.

Голова МЗС Литви наголосила, що Інтерпол має зробити все, щоб недемократичні держави, такі як Росія чи Білорусь, не використовували членство для досягнення своїх політичних цілей.

“Міжнародна спільнота не може миритися зі зловживанням каналом Інтерполу, переслідуванням громадян як своєї, так і інших країн у політичних цілях”, - сказала Білотайте.

Раніше Білотайте надіслала листа міністрам внутрішніх справ Європейського Союзу та асоційованих країн Шенгенської угоди. Лист стосувався проектів резолюцій, поданих Росією та Білоруссю.

Зокрема, пропозиція Білорусі спрямована на публікацію неперевірених звітів Інтерполу (міжнародний розшук). Це дозволить використати двосторонні відносини, щоб діяти на основі неперевірених звітів.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний в інтерв'ю Washington Post розповів, як в 2019 році під час візиту на саміт НАТО у Брюсселі він був затриманий співробітниками Інтерполу.

Це сталось після того, як Кремль заочно оголосив його в розшук як “воєнного злочинця”.