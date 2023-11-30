12-й пакет санкцій ЄС: деякі країни намагаються пом'якшити заборони щодо Росії

Держави ЄС вважають, що санкції на реекспорт матимуть "неприємні наслідки для глобальної торгівлі ЄС".

Держави-члени Європейського союзу виступили проти пункту щодо суттєвих обмежень реекспорту до Росії товарів з Європи, який входить до 12-го пакету санкцій проти РФ. На думку політиків, санкції на реекспорт матимуть "неприємні наслідки для глобальної торгівлі ЄС", – пише Reuters з посиланням на співрозмовників у ЄС.

Шість анонімних джерел розповіли агенству, що деякі держави-члени Євросоюзу вважають, що нові санкції зайшли надто далеко і матимуть "неприємні наслідки для глобальної торгівлі ЄС і не досягнуть своєї мети".

Reuters не вказує, які саме країни намгаються послабити санкції на реекспорт у 12-му пакеті.

Зазначається, що під час зустрічі послів цього тижня деякі представники країн ЄС заявили, що стаття 12-а в пакеті санкцій, яка отримала назву "Положення про заборону Росії", може створити хаос для європейських компаній у всьому світі.

Reuters пише, що на зустрічі було озвучено пропозиції, згідно з якими експортери ЄС будуть змушені запровадити заборону на реекспорт до Росії всіх товарів, включених до списку митних кодів Комісії, що охоплює більше предметів повсякденного використання, ніж товари військового призначення.

У вівторок версію проекту доповнили пунктом, який виключає використання санкціонованих товарів для особистого користування з цього останнього пакету, оскільки це стало "джерелом зловживань на кордонах Росії та ЄС з моменту набуття чинності попередніми пакетами".

Для прикладу було наведено випадки вилучення митниками на кордоні між РФ та ЄС таких речей, як зубна паста. Не підтримувалася також заборона на будь-які перекази коштів російськими юридичними та фізичними особами або громадянами РФ, які проживають у Росії, за межі Євросоюзу без дозволу ЄС – такі обмеження на зустрічі називали "безглуздо обтяжливими".

Агенство пише, що ключовими елементами запропонованого пакету санкцій про непряму заборону на імпорт російських алмазів і зміни щодо кращої реалізації обмеження цін на нафту з РФ, встановлену "Великою сімкою" на цій зустрічі активно не обговорювалися.

Варто зазначити, що саме 12-ий пакет санкцій проти Росії повинен зашкодити РФ знаходити "лазівки", щоб обійти європейські заборони.

Нагадаємо, у рамках 12-го пакету санкцій проти Росії, окрім санкцій на діаманти, Євросоюз пропонує заборонити експорт хімікатів, літієвих батарей, термостатів та деталей до двигунів для дронів-"камікадзе", які Росія використовує для виготовлення зброї проти України.