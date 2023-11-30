Лубінець: Вперше зафіксували факт зміни імені й прізвища української дитини, яку "всиновили" росіяни

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що вперше зафіксували факт зміни імені й прізвища української дитини, яку "всиновили" росіяни.

Про це йдеться в дописі Лубінця у соцмережах.

Йдеться про 10-місячну Маргариту Прокопенко, котра перебувала у дитячому будинку в Херсоні під час окупації російською армією міста.

"Звідти її вивезли до Росії нібито для "обстежень і реабілітації". Медіа пишуть, що згодом дівчинці змінили ім'я й громадянство! Так, Маргарита стала "Мариною Міроновою"! Відомо також, що ймовірно спільно з дівчинкою забрали дворічного хлопчика Іллю Ващенка. Його доля наразі не відома", - розповів Лубінець про "всиновлення" Маргарити російським політиком Сергієм Мироновим.

Омбудсман повідомив, що до нього звернулася опікун рідної сестри Маргарити.

"Жінка просила сприяння встановлення місця перебування Маргарити та оформлення опіки над нею. Зазначу, що Маргарита має рідну шестирічну сестру та трирічного брата. Шестирічна сестра проживає з опікуном, а ось доля брата Маргарити не відома. Він, як і дівчинка, перебував у Херсоні. Тобто рідних сестру та брата розлучили росіяни", - зазначив Лубінець.

Він наголосив, що усиновлення українських дітей у Росії – незаконне. За міжнародними та національними нормами для того, щоб іноземці могли усиновити українську дитину потрібно повідомити Україну та отримати згоду на всиновлення.

Омбудсман додав, що через цей випадок звернеться до українських партнерів та міжнародних організацій з тим, щоб вони засудили дії примусового вивезення та всиновлення української дитини й визнали це злочином геноциду, а також сприяли поверненню додому дітей з України.

Нагадаємо, російські ЗМІ детально описали процедуру, за якою росіянин Миронов та його дружина викрали і "вдочерили" українку Маргариту.

Днями Бюро ПАРЄ схвалило склад спеціального комітету, що вивчатиме становище дітей України. Зокрема, цей комітет працюватиме над проблемою викрадення Росією дітей.

Тим часом окупанти придумали ще один спосіб викрадення маленьких українців. На ТОТ рашисти мають намір платити батькам по 15 тисяч рублів щороку за двох умов: щоб дитина була громадянином РФ, а також ходила в окупаційну школу.