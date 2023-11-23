Глава партії “Справедливая Россия” Миронов з дружиною вдочерили викрадену з України дівчинку, змінивши її ім’я та громадянство

До початку повномасштабної війни дитина перебувала у Херсонському будинку дитини. Їй поміняли не лише ім'я та батьків, а й місце народження: замість українського Херсона – підмосковний Подільськ.

Глава партії “Справедливая Россия” Сергій Миронов з дружиною вдочерили викрадену з України дівчинку, змінивши ім’я та громадянство.

Про це йдеться у розслідуванні видання “Важные истории”.

Наприкінці серпня 2022 року дружина Миронова Інна Варламова приїхала до Херсонської області разом із першою заступницею Миронова у Держдумі Яною Лантратовою. Виїхали вони не одні. Місцева окупаційна влада видала на них доручення на вивезення двох дітей — 10-місячної Маргарити Прокопенко та дворічного Іллі Ващенка. До початку повномасштабної війни ці діти жили у Херсонському будинку дитини.

Завідувачка педіатричного відділення лікарні Наталія Лютікова розповіла журналістам, що дружина Миронова приїхала до лікарні не сама, а з Тетяною Завальською, яку після окупації Херсона призначили головою місцевого будинку дитини. Лютикова розповіла, що Варламову їй представили як "начальницю у справах дітей із Москви". Жінки оглянули дітей та залишилися задоволені їхнім станом та умовами утримання. Після цього Завальська стала щодня дзвонити та вимагати виписати дітей, каже Лютикова.

Наступного дня після виписки Маргариту та Іллю забрали з будинку дитину. Офіційно дітей вивезли до Москви для «обстеження, визначення подальшої тактики лікування та проходження реабілітації». До звільнення міста українською армією залишалося трохи більше двох місяців.

Через тиждень після вивезення з України Маргарита та Ілля опинились у Підмосков'ї.

У листопаді 2022 року справа дитини була розглянута у Подільському міському суді Московської області. Зацікавленою особою по ньому проходила Інна Варламова, а заявником було управління підмосковного Мінсоцрозвитку №16 — те саме, що запитувало інформацію про Маргариту та Іллю з Херсонського будинку дитини.

У розпорядженні «Важливих історій» є документи, які вказують: через місяць після рішення суду у грудні 2022 року Сергій Миронов та Інна Варламова удочерили вивезену з Херсона Маргариту Прокопенко. Їй було трохи більше року. На прохання усиновлювачів особисті дані дитини можна змінити, що було зроблено: дівчинка стала Мариною Сергіївною Мироновою. Їй поміняли не лише ім'я та батьків, а й місце народження: замість українського Херсона – підмосковний Подільськ.

Знайоме з ситуацією Маргарити та Іллі джерело повідомило «Важливим історіям», що біологічна мати Маргарити позбавлена батьківських прав, а батько помер, проте дитина має інших родичів. Доля Іллі до кінця невідома. «Важливі історії» встановили, що лише через рік після депортації у вересні 2023 року він отримав нове свідоцтво про народження. З нього випливає, що Ілля знаходиться у Московській області.

Усиновлення/удочеріння депортованих українських дітей у Росії — це злочин із погляду міжнародного права, пояснює юристка Марія Чащилова. «Це вважається геноцидом та порушує пункт „е“ ст. 2 Конвенції „Про попередження геноциду“.

Нагадаємо, Канада пропонує створити коаліцію країн, що сприятиме поверненню вивезених у Росію українських дітей. Це стане продовженням плану Bring Kids Back UA Формули миру Зеленського.