Китай отримує найбільшу вигоду від війни Росії проти України, Києву потрібна стратегія щодо Пекіна, − Мережко

“У якомусь сенсі це нагадує відому китайську стратагему про мавпу, яка сидить на дереві й спостерігає за битвою тигрів".

Китай є найбільшим бенефіціаром і отримує найбільшу вигоду від війни Росії проти України.

Про це в інтерв’ю Lb.ua заявив депутат Верховної Ради та голова комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко, відповідаючи на запитання чи мають рацію експерти, які кажуть, що Пекін стоїть за нинішніми війнами у світі.

“У якомусь сенсі це нагадує відому китайську стратагему про мавпу, яка сидить на дереві і спостерігає за битвою тигрів. Це була стратагема китайської зовнішньої політики й під час Холодної війни. Китайці тоді теж виграли, вони і тоді були бенефіціаром”, − сказав він.

За словами Мережка, нинішня війна Росії проти України показала слабкість російської імперії. “І Росія, і Путін були змушені піти в китайські обійми. РФ перетворюється з молодшого партнера в цьому стратегічному “партнерстві без обмежень” на васала, який повністю залежатиме від Китаю. Це політичний виграш для Китаю”, − підкреслив депутат.

На його думку, Пекін водночас сподівається, що агресивна війна Росії проти України якщо не послабить західні країни, то принаймні продемонструє їхні больові точки й відверне увагу від Тайваню. “Це теж стратегічний виграш”, − зауважив Мережко.

Він вважає, що ключовою метою КНР є послабити лідера вільного світу, Сполучені Штати, дискредитувати їх і створити коаліцію авторитарних держав під своїм лідерством.

“Китай сприймає себе як Серединну імперію. За допомогою інфраструктурних ініціатив, як-от “Один пояс, один шлях”, Пекін вибудовує під себе цілу мережу. Для Сполучених Штатів і для всіх демократичних країн це становить велику загрозу. Тому невипадково великі європейські держав, до прикладу, Німеччина й Великобританія, створили державні стратегії щодо Китаю. Україні теж потрібно сформувати її”, − каже нардеп.

Мережко також упевнений, що китайська пропозиція долучитися до відбудови стане справжньою спокусою для України. “Особливо, коли Китай запропонує мільярди грошей на відбудову інфраструктури, причому, як кажуть американці, без жодних умов. Але є одна проблема, і це я почув від представників одного аналітичного центру республіканського спрямування в Сполучених Штатах. Мені сказали: якщо Україна віддасть хоча б один контракт китайським фірмам, то можете забути про американську економічну допомогу. Треба це враховувати”, − пояснив голова комітету.

Нагадаємо, речниця Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін заявила, що переговори лідерів Китаю і США у Сан-Франциско не змінять ставлення Пекіна до тривалих міжнародних і регіональних криз, зокрема, не змінять позицію Китаю щодо “кризи в Україні”.