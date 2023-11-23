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Страйк польських перевізників: на кордоні з Польщею помер ще один український водій

Причини смерті будуть встановлювати медики і правоохоронні органи.

Страйк польських перевізників: на кордоні з Польщею помер ще один український водій
Володимир Балін
Фото: Асоціація міжнародних автомобільних перевізників України

Віцепрезидент Асоціації міжнародних автоперевізників Володимир Балін заявив, що у Польщі на стоянці неподалік пункту пропуску "Корчова-Краківець", де відбувається страйк польських перевізників, помер ще один український водій, повідомляє Суспільне. 

"Сьогодні вранці отримали інформацію, що сьогодні вночі помер водій у Корчові на стоянці. Це, на жаль, вже другий летальний випадок з початку блокади. Я розумію, що, скоріше за все, причини там фізіологія, але, так чи інакше, стрес, який вони отримують через цей страйк, через те, що вимушені жити в кабінах, і незрозуміло, коли вони зможуть попасти в Україну, додає негативу і спричинює певні ситуації. Там уже будуть розбиратися медики і правоохоронні органи, але факт є", — сказав він.

За словами Баліна, у померлого водія машина на харківських номерах. Він також зазначив, що знає ім'я водія, але не назвав його.

Як відомо, 11 листопада у Польщі на парковці неподалік пункту пропуску "Дорогуськ – Ягодин", очікуючи на перетин кордону, помер 54-річний водій вантажівки з України. 

Нагадаємо, нещодавно організатор блокування пунктів пропуску на кордоні з Україною Рафал Меклер повідомив про плани продовжити акцію. Блокаду хочуть продовжити до 1 лютого наступного року.

До акції протесту польських далекобійників на кордоні з Україною мають намір приєднатися і фермери.

Раніше віцепрезидент Асоціації міжнародних автоперевізників Володимир Балін заявив, що Україна і Польща готуються судитися із протестувальниками, які заблокували рух транспорту.

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