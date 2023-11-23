Вагнерці вперше отримали посвідчення ветеранів, − міноборони Великобританії

Найманців ПВК “Вагнер” вперше офіційно визнали ветеранами, йдеться у повідомленні міністерства оборони Великої Британії.

“14 листопада 2023 року обраній групі ветеранів Вагнера видали офіційні документи, що посвідчують особу. Це перший випадок, коли співробітники Вагнера були офіційно визнані ветеранами”, − зазначили британці.

Міністерство оборони Росії запровадило нову систему, яка дозволяє вагнерівцям отримувати посвідчення ветерана та відповідні премії. Нещодавно ПВК було включено до командної структури Національної гвардії Росії (Росгвардія).

“Це, найімовірніше, сигналізує про реабілітацію деяких елементів “Вагнера” російською адміністрацією”, − додали у міністерстві.

Це сталося після тривалого періоду невизначеності щодо того, як адміністрація ставитиметься до вагнерівців після заколоту та невдалого “Маршу за справедливість” у червні 2023 року.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 23 November 2023.



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Нагадаємо, раніше у британській розвідці повідомили, що частина залишків наймців ПВК "Вагнер" була асимільована в командну структуру Росгвардії, а інша відновила активний рекрутинг.