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Росії, ймовірно, вдалося накопичити значний запас крилатих ракет, – Міноборони Британії

Росія майже два місяці утримувалась від запусків крилатих ракет, готуючись, швидше за все, до зимових атак по енергетичній інфраструктурі України.

Росії, ймовірно, вдалося накопичити значний запас крилатих ракет, – Міноборони Британії
Ілюстративне фото: ракета над Київщиною 29 грудня 2022
Фото: скрин відео з тг-каналу Андрія Нєбитова

Росії, ймовірно, вдалося накопичити значний запас крилатих ракет.

Про це повідомляє Міноборони Британії у соцмережі Х. 

У період з 18 по 19 листопада 2023 року Росія запустила по Україні близько 50 ударних безпілотних літальних апаратів Shahed іранської розробки, головним чином у бік Києва. Їх запускали хвилями по двох напрямках – від Курська на схід і від Краснодара на південний схід.

Однією з цілей Росії, ймовірно, було погіршити протиповітряну оборону України і підготуватися перед ймовірною зимовою кампанією ударів по енергетичній інфраструктурі України.

Станом на зараз Росія майже два місяці утримується від запусків крилатих ракет повітряного запуску зі свого парку важких бомбардувальників, що, ймовірно, дозволило їй створити значні запаси цієї зброї.

Росія, швидше за все, використає ці ракети, якщо повторить минулорічні спроби знищити критичну інфраструктуру України.

 

Нагадаємо, минулого тижня президент Володимир Зеленський заявив, що можливості української ППО збільшуються. 

Тим часом уже до кінця року Німеччина передасть ще дві додаткові системи протиповітряної оборони IRIS-T.

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