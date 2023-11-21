На Чернігівщині аудит військової частини виявив збитки на 38,8 млн гривень, – Міноборони

Наймасштабніше із чотирьох порушень – безпідставне завищення вартості придбаних у 2022 році генераторів.

Аудит Міноборони виявив порушення в одній із військових частин на майже 38,8 мільйонів гривень.

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

Аудит встановив, що наймасштабніше із чотирьох порушень – безпідставне завищення вартості придбаних у 2022 році генераторів, що спричинило 37,1 мільйона гривень збитків.

Зазначається, що посадові особи військової частини укладали додаткові угоди з постачальниками, чим істотно змінювали умови договору. Через це вони закупили на 163 генератори менше від встановленої потреби.

В період з жовтня 2022-го по квітень 2023-го року, коли генератори були критично потрібні військовим, більшість з них до військових частин не постачалися, а накопичувалися на складах. Частка виданих генераторів для користування не перевищила 15% від закуплених.

Міноборони повідомило, що також встановлено інші порушення на загальну суму 1,7 мільйона гривень.

Крім того, під час перевірки Служби внутрішнього аудиту Міноборони встановлено факти перешкоджання діям аудиторів.

Щодо порушень посадових осіб - зокрема командира військової частини - що призвели до втрат з державного бюджету, рішенням керівництва Міноборони матеріали передано до правоохоронних органів.

Нагадаємо, раніше аудит Міноборони вияви, що більше 123 мільйонів гривень додаткової винагороди виплатили людям, які не брали участі у бойових діях та не виконували бойових завдань.

Також нагадаємо, у Рівненській області викрили дружину та доньку посадовця військової частини, що незаконно отримували бойові доплати.