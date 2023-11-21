Зеленський – про потреби ППО: продайте, дайте в оренду, ми захистимо міста і туди повернуться люди

Він вважає, що переміщені українці повернуться до захищених міст, працюватимуть там і платитимуть податки, а отже держава менше потребуватиме фінансової допомоги від союзників.

Україна все ще потребує посилення протиповітряної оборони, оскільки Росія контролює небо. Держава готова не лише отримати засоби ППО від партнерів, а і брати їх в оренду та сплачувати за них або ж виробляти спільно за ліцензією.

Посилення ППО дало б можливість людям, які виїхали, повернутися до безпечніших міст. Про це президент Володимир Зеленський сказав у розмові з британським таблоїдом The Sun.

"Якщо ви не хочете чи не можете (надати їх повноцінно або в оренду–Ред.) – спільне виробництво. Просто дайте нам ліцензії, ми знайдемо гроші. Нам не треба нічого, нам треба лише протиповітряна оборона на передовій", – сказав він.

Зеленський зазначив, що США і Європа допомагають, але цього не достатньо.

"Для прикладу, я знаю, якщо сім-вісім найбільших міст України матимуть повну протиповітряну оборону, не лише міст, а й регіонів довкола них, ми перемістимо наших людей, переважно наших людей з різних країн, якщо ми перемістимо їх – вони працюватимуть і платитимуть податки. І цього, можливо, буде не достатньо, але переважно це заповнить яму, фінансову яму в нашому бюджеті, і ми не потребуватимемо стільки грошей від США і європейських країн і фінансової підтримки нашого бюджету", – сказав він.

Нагадаємо, Україна орендувала деякі системи ППО для захисту від російських повітряних атак на зимовий період. Метою є посилити захист стратегічних об'єктів, на знищенні яких росіяни зосередилися восени і взимку.