Кіпрський витік документів розкрив масштаби бізнес-холдингів олігарха Ріната Ахметова, - "Слідство.Інфо"
Кіпрський витік документів розкрив масштаби бізнес-холдингів олігарха Ріната Ахметова, - "Слідство.Інфо"
Українські війська вдарили по ворожих РЛС у Курській області
Українські війська вдарили по ворожих РЛС у Курській області
Кабмін звільнив голову Державної служби спецзв'язку
Кабмін звільнив голову Державної служби спецзв'язку
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
США нададуть Україні нову систему HIMARS
США нададуть Україні нову систему HIMARS
Ворог зблизька. Частина 1. «Со свадьбы на войну»
Ворог зблизька. Частина 1. «Со свадьбы на войну»
Звільнення Остащенко. Як спільнота оцінює нового командувача Медичних сил ЗСУ й на які перші кроки чекає
Звільнення Остащенко. Як спільнота оцінює нового командувача Медичних сил ЗСУ й на які перші кроки чекає
МЗС Китаю заявило, що переговори Сі та Байдена не змінять позицію Пекіна щодо війни в Україні
МЗС Китаю заявило, що переговори Сі та Байдена не змінять позицію Пекіна щодо війни в Україні
«Шахеди». Напередодні другої зими
«Шахеди». Напередодні другої зими
ГоловнаСуспільствоВійна

Зеленський – про потреби ППО: продайте, дайте в оренду, ми захистимо міста і туди повернуться люди

Він вважає, що переміщені українці повернуться до захищених міст, працюватимуть там і платитимуть податки, а отже держава менше потребуватиме фінансової допомоги від союзників. 

Зеленський – про потреби ППО: продайте, дайте в оренду, ми захистимо міста і туди повернуться люди
Фото: скріншот

Україна все ще потребує посилення протиповітряної оборони, оскільки Росія контролює небо. Держава готова не лише отримати засоби ППО від партнерів, а і брати їх в оренду та сплачувати за них або ж виробляти спільно за ліцензією.

Посилення ППО дало б можливість людям, які виїхали, повернутися до безпечніших міст. Про це президент Володимир Зеленський сказав у розмові з британським таблоїдом The Sun.

"Якщо ви не хочете чи не можете (надати їх повноцінно або в оренду–Ред.) – спільне виробництво. Просто дайте нам ліцензії, ми знайдемо гроші. Нам не треба нічого, нам треба лише протиповітряна оборона на передовій", – сказав він.

Зеленський зазначив, що США і Європа допомагають, але цього не достатньо.

"Для прикладу, я знаю, якщо сім-вісім найбільших міст України матимуть повну протиповітряну оборону, не лише міст, а й регіонів довкола них, ми перемістимо наших людей, переважно наших людей з різних країн, якщо ми перемістимо їх – вони працюватимуть і платитимуть податки. І цього, можливо, буде не достатньо, але переважно це заповнить яму, фінансову яму в нашому бюджеті, і ми не потребуватимемо стільки грошей від США і європейських країн і фінансової підтримки нашого бюджету", – сказав він.

Нагадаємо, Україна орендувала деякі системи ППО для захисту від російських повітряних атак на зимовий період. Метою є посилити захист стратегічних об'єктів, на знищенні яких росіяни зосередилися восени і взимку. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies