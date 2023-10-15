Україна орендує ППО для посилення захисту у зимовий період, – Ігнат

Україна бере в оренду системи протиповітряної оборони для посилення захисту стратегічних обєктів у зимовий період. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

«Зрозуміло, що кожна країна перш за все дбає про власний захист. Ніхто своє ППО просто так нам не віддасть. Чому так довго постачають ППО, чому дозовано? Бо не має її стільки у світі, щоб нам її віддати», – зазначає Ігнат.

Також речник додає, що така практика в України вже є щодо оренди ППО в інших країн. Проте країни, які надають таку послугу не розкривають.

«Давайте не будемо озвучувати, з якими країнами. Ця інформація чутлива, особливо наші партнери не хотіли, щоб ми озвучували», – додав він.

Нагадаємо, Німеччина оголосила про новий пакет допомоги Україні: будуть ППО Patriot, IRIS-T та Cheetah. Також, після візиту Зеленського до Румунії, стало відомо про домовленості щодо надання Україні боєприпасів та ППО.