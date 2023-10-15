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Вночі ворог завдав авіаудару по Харківщині. Загинули двоє людей

Осколкове поранення отримала жінка.

Вночі ворог завдав авіаудару по Харківщині. Загинули двоє людей

Цієї ночі російські окупанти завдали керованого авіаудару по с. Дружелюбівка Ізюмського району. Внаслідок авіаудару загинули двоє людей  – 57-річний чоловік та 54-річна жінка. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Вночі, близько 02:30, ворог завдав удару керованою авіабомбою по с. Дружелюбівка Ізюмського району. Зруйновано приватний будинок, сталася пожежа. Загинули 2 людей – чоловік 57 років та 54-річна жінка. Одна жінка отримала осколкове поранення, госпіталізована в задовільному стані", – ідеться у повідомленні.

Впродовж минулої доби ворог обстрілював населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Ізюмського районів.

"У м. Вовчанськ Чугуївського району обстрілом пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. Без постраждалих", – зазначив Синєгубов .

Крім того, під вогнем окупантів були Куп'янськ, Лиман Перший, Синьківка, Кучерівка, Іванівка, Кислівка, Берестове та ніші населені пункти. Авіаційних ударів зазнали Голубівка, Куп'янськ, Петропавлівка, Подоли та Піщане.

Від удару росіян ракетою “Іскандер” по кафе у селі Гроза загинуло 59 людей. Всі жертви – місцеві мешканці. Пенсіонери, медики, фермери, вчителі, підприємці. Всі – цивільні.

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