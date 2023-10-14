Сьогодні вранці, 14 жовтня, столичний телеграм-канал Los Solomas повідомив, що Солом’янський ландшафтний парк почав обвалюватися.

“Через незаконне будівництво яке ігнорує київська влада, Солом’янський ландшафтний парк почав руйнуватись, і вже частина зʼїхала в котлован. вул. Генерала Шаповала 1-3”, - йдеться в повідомленні.

Зі свого боку, видання The Village Україна повідомило, що йдеться про будівництво комплексу CitiZen. Зазначається, що забудовник отримав містобудівні умови й обмеження на будівництво апартаментів, але фактично почав зводити житловий комплекс.

За інформацією видання, проти забудови виступають місцеві мешканці. Вони об’єдналися в громадську організацію «Збережемо Солом’янський парк». При цьому ділянка під будівництво апарт-комплексу частково заступає на землі, які входять в програму розвитку зелених зон міста.

Також повідомляється, що забудовником є ТОВ «Міськбудальянс», а замовником «Смарт Девелопмент». Чергове будівництво впритул біля зеленої зони громада Солом’янського району помітила в серпні 2023 року.

Тоді забудовник, ТОВ «Смарт – Девелопмент», відновив будівництво комплексу Citizen біля Солом’янського ландшафтного парку, яке призупиняв після початку повномасштабної війни. Ще у 2019 році забудовник отримав містобудівні умови й обмеження на будівництво «апартаментів», але фактично почав зводити житловий комплекс.

Щоб запобігти незаконному будівництву й захистити зелену зону, активісти вирішили об’єднатися в ГО «Збережемо Солом’янський парк» й одразу подали три судові позови, щоб скасувати містобудівні умови й обмеження, дозвіл на будівництво й детальний план території.

Також активісти зареєстрували одразу дві петиції на сайті Київради. Перша з них набрала 6000 підписів за чотири дні, а друга зібрала необхідну кількість голосів 5 жовтня.

Крім того, мешканці Солом’янського району пропонують альтернативну концепцію розвитку території на вулиці Генерала Шаповала, під назвою Soloma Sport Park.

Вдень 14 жовтня, столична влада відреагувала на цю ситуацію і повідомила, що наслідки зсуву ґрунту на території Солом’янського ландшафтного парку власним коштом ліквідує компанія, яка веде будівництво поряд із парком.

“Внаслідок ведення будівельних робіт поблизу Солом’янського ландшафтного парку відбувся зсув ґрунту, який призвів до часткового пошкодження однієї із пішохідних алей. Інцидент стався в ніч на 14 жовтня. Комунальні служби працюють на місці для забезпечення безпеки відвідувачів”, - йдеться у повідомленні на офіційному порталі Києва.

Також зазначається, що ймовірною причиною зсуву ґрунту є роботи, пов’язані із риттям котловану будівництва за адресою вул. Генерала Шаповала 1-3 у Солом’янському районі столиці. Представники забудовника зобов’язалися усунути наслідки пошкоджень пішохідної частини, відновити благоустрій парку в найкоротший термін власним коштом.

“Міська влада звернулася до забудовника з вимогою провести розслідування та зʼясувати причини надзвичайної ситуації, а також вжити всіх заходів для недопущення подібних випадків у майбутньому. Зауважимо, що будівництво не ведеться на безпосередній території парку, проте частково прилягає до зеленої зони”, - повідомила столична влада.

Нагадаємо, у Києві в.о. директора КП «Спортивний комплекс» підозрюють у нанесенні 10 млн грн збитків на реконструкції спортивного об’єкту. Йдеться про реконструкцію фізкультурно-оздоровчого комплексу у Дніпровському районі міста Києва. Майже половина запланованих робіт не виконана або виконана неналежним чином.