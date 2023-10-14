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На окупованій території Запорізької області росіяни знову влаштували обшуки

Вони шукають зброю та пусті помешкання.

На окупованій території Запорізької області росіяни знову влаштували обшуки

На окупованій території Запорізької області окупанти вчергове влаштували обшуки у будинках – шукають зброю, пусті помешкання і майно, яке можна вкрасти.

Про це заявив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

“У Токмаку старші по будинках проводять для окупантів “екскурсії” та показують пусті квартири для заселення”, − зазначив він.

В Енергодарі рашисти обшукують квартири практично в кожному під'їзді. Під виглядом пошуку зброї виламують двері.

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У селах Бердянського району окупаційна влада виявляє “нічийне” майно, щоб передати його окупантам.

Нагадаємо, Федоров раніше заявляв, що російська окупаційна адміністрація обмежує доступ цивільних мешканців Запорізької області до якісних медичних послуг.

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