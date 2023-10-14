На окупованій території Запорізької області росіяни знову влаштували обшуки

Вони шукають зброю та пусті помешкання.

На окупованій території Запорізької області окупанти вчергове влаштували обшуки у будинках – шукають зброю, пусті помешкання і майно, яке можна вкрасти.

Про це заявив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

“У Токмаку старші по будинках проводять для окупантів “екскурсії” та показують пусті квартири для заселення”, − зазначив він.

В Енергодарі рашисти обшукують квартири практично в кожному під'їзді. Під виглядом пошуку зброї виламують двері.

У селах Бердянського району окупаційна влада виявляє “нічийне” майно, щоб передати його окупантам.

Нагадаємо, Федоров раніше заявляв, що російська окупаційна адміністрація обмежує доступ цивільних мешканців Запорізької області до якісних медичних послуг.