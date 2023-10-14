Росіяни обстріляли ринок у Херсоні

У суботу війська окупантів обстріляли Херсон з тимчасово окупованого лівого берега. Про це повідомляє начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

"Близько 15.00 російські окупаційні війська з лівого берега вдарили по Херсону. Влучили в районі одного з ринків. За уточненою інформацією, поранених немає", – зазначив Мрочко..

На щастя, робочий день закінчився і покупців майже не було. Залишались поодинокі продавці та власники біля своїх крамниць.

За добу ворог неодноразово обстрілював Херсон та населені пункти Херсонщини. Внаслідок влучань виникли пожежі та пошкоджено будівлі.