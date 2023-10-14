РФ хоче вийти на адмінмежі Донецької області до кінця року, – глава Авдіївської МВА

Російські війська встановили чергову дату захоплення Донецької області. вийти на адміністратичні кордони Донеччини окупанти планують до 31 грудня. Захоплення висот Авдіївки для росіян має велике значення. Про це розповів начальник міської військової адміністрації Авдіївки Віталій Барабаш в ефірі Українського радіо, – пише "Укрінформ".

"Вони поставили чергову дату виходу на адміністративні кордони Донецької області. Тепер це 31 грудня. Тобто до кінця року їм поставлене завдання вийти на адмінкордони Донецької області. Вони розуміють: якщо взяти висоту Авдіївки, то далі вже їм буде простіше дійти до Покровська і так далі. Тому Авдіївка для них вкрай важлива»", - заявив глава Барабаш.

Барабаш зазначає, що хоч і російські війська активізувалися на Авдіївському напрямку, та лінія оборони "як стояла, так і стоїть".

"Жодної стратегічної висоти їм не вдалося взяти. Дуже багато військ з тієї сторони. І всі ці свої невдачі на полі бою вони зараз намагаються компенсувати великою кількістю авіаракетних та артилерійських ударів по місту. Місто дійсно стирають", – констатував Барабаш.

За словами начальника МВА, лише за ніч ворог завдав 13 авіаракетних ударів, за день вже 12, а за минулу добу 31 авіаракетний удар тільки по території громади.

Барабаш також зазначає, що ворог намагається "скувати" українські сили на Авдіївському напрямку.

"Вони хочуть захопити ці висоти і не дати можливості нам контролювати дуже серйозну ділянку фронту біля Донецька. Це понад 50 кілометрів лінії фронту. Це дуже багато. Тим більше це лінія фронту, яка наближена до Донецька. По-друге –трохи відвернути увагу і не дати можливості перекинути наші сили на інші напрямки", – сказав глава Авдіївської МВА.

Крім того, за його словами, окупанти чекали головного удару контрнаступу на Донецьк, і зараз вони подають ситуацію так, що буцімто запобігли цьому і почали першими наступальні дії.

"Їм була потрібна бодай якась "перемога", бо останнім часом з цим у них якось не дуже. І саме для цього була вибрана Авдіївка, яка з 2014 року поруч, втім незламна, яку вони не можуть взяти. Що тільки вони не робили за ці всі роки – нічого в них не виходить", – констатував Барабаш.

Через активні бойові дії у місто припинили завезення гуманітарної допомоги, "проте продукти харчування, засоби гігієни, медицина "є в достатній кількості, з резервом трохи більше ніж на два місяці", – зауважив глава МВА.

Нагадаємо, на Авдіївському напрямку за минулу добу противник не полишає спроб прорвати нашу оборону, проте безуспішно. Наші захисники відбили близько 20 атак ворога в районах населених пунктів Авдіївка, Керамік, Тоненьке, Сєверне, Первомайське, Нетайлове Донецької області.