На Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб прорвати нашу оборону, але безуспішно, – Генштаб

Розпочалася п’ятсот дев’яносто восьма доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України. Збройні сили продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Протягом минулої доби відбулося близько 100 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 3 ракетних та 59 авіаційних ударів, здійснив 54 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Авіаційних ударів зазнали: Леонівка, Грем’яч Чернігівської області; Попівка Сумської області; Синьківка, Іванівка, Кислівка, Піщане Харківської області; Невське, Білогорівка, Новолюбівка, Серебрянське лісництво Луганської області; Спірне, Біла Гора, Олександро-Шультине, Нью-Йорк, Новокалинове, Авдіївка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Старомайорське Донецької області; Роботине Запорізької області; Козацьке, Одрадокам’янка, Миколаївка, Ольгівка, Високе, Ульяновка Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися близько 130 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

В зоні відповідальності ОСУВ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку українські воїни відбили понад 20 атак ворога біля Синьківки, Іванівки та Кислівки Харківської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ противника в районі Макіївки Луганської області. Тут наші захисники відбили понад 5 атак ворога.

На Бахмутському напрямку українські воїни продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають окупантам втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку противник не полишає спроб прорвати нашу оборону, проте безуспішно. Наші захисники відбили близько 20 атак ворога в районах населених пунктів Авдіївка, Керамік, Тоненьке, Сєверне, Первомайське, Нетайлове Донецької області.

На Мар’їнському напрямку протягом минулої доби Сили оборони успішно відбили близько 15 атак ворога в районах Мар’їнки Донецької області.На Шахтарському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії за підтримки авіації в районі Старомайорського Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник безуспішно намагався відновити втрачене положення біля Роботиного Запорізької області.В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку

Сили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу, знищують склади забезпечення та успішно уражають тили противника.

Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога.Противник зазнає значних втрат на полі бою.

Так, лише за останні 3 дні в ході штурмових дій в районі Красногорівки Донецької області втрати окупантів склали понад 100 безповоротних, більшість з яких внаслідок відсутності евакуації з поля бою, а також близько 200 поранених.

Нагадаємо, авіація Сил оборони України знищили ворожий винищувач Су-25 та БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10".